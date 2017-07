Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tanja Žakelj se tokrat stopničkam ni približala. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Žakljeva osma na evropskem prvenstvu

Zlato v Ukrajino

30. julij 2017 ob 14:29

Brescia - MMC RTV SLO/STA

Gorska kolesarka Tanja Žakelj je na evropskem prvenstvu v olimpijskem krosu v italijanskem Darfo Boaro Termeju osvojila osmo mesto.

Zlato si je prikolesarila Ukrajinka Jana Belomojna, srebro Švicarka Linda Indergand, bron pa Norvežanka Gunn Rita Dahle Flesjaa.

Belomojna je bila celotno dirko na prvem mestu in na koncu suvereno slavila pred Indergandovo, ki je drugo mesto osvojila po tehnični okvari Francozinje Pauline Ferrand Prevot v zadnjem krogu. Švicarka je s tem končala na drugem mestu, najuspešnejša gorska kolesarka vseh časov Dahle Flesjaa pa na tretjem. Žakljeva je bila v stiku z najboljšimi v štartnem krogu, nato pa je v prvem krogu izgubila nekaj položajev, ki jih do konca dirke ni več mogla nadomestiti. Kmalu je postalo jasno, da se bo bojevaa za mesto na robu deseterice.

"Po vrnitvi iz Lenzerheideja sem se dobro počutila, imela sem dobre treninge, dobre občutke. Vedela sem, da mi ta proga tu ne leži, ker je preveč ravnine, je netekoča, zatika se v klanec, ni nobenega 'tempo klanca'. Nisem se pustila motiti, upala sem na najboljše. Vročina mi ponavadi odgovarja, danes se tako ali tako nobena prijetno počutila. Želela sem si več. Rezultat je soliden. Ne smem tarnati," je prave občutke v cilju iskala Žakljeva.

Njen trener Samo Rauter je takoj po startnem krogu ocenil, da nima prave moči v nogah, s čimer se je na koncu strinjala tudi Žakljeva, ki je ob tem dodala, da je na koncu sekunde pridobivala na račun drugih, ki so popustile. "Ne morem reči, da je osmo mesto slab rezultat. Je zelo v redu. Upam, da se mi 'uskladi', da bosta proga in počutje na kateri od naslednjih dirk prava, vse v mojo korist. Vidi se, katere so boljše od mene, so konstantno dobre, jaz pa sem kakšen korak za njimi. Z dobrim dnem in počutjem se jim lahko na kakšni dirki zelo približam," puške ne meče v koruzo Žakljeva.

Novo priložnost bo imela že čez teden dni na svetovnem pokalu v Kanadi.

Najboljša slovenska gorska kolesarka na prvenstvih stare celine ostaja pri treh medaljah, leta 2013 in 2014 je bila evropska prvakinja, leta 2011 je bila tretja. Na EP-ju je v zadnjih letih vselej dobro dirkala, leta 2015 je bila četrta in leta 2016 sedma, v obeh sezonah je iskala prave tekmovalne občutke, saj rezultati niso bili tako dobri kot v sezoni 2013, ko je osvojila skupni seštevek svetovnega pokala in leto pozneje, ko je pokal končala kot tretja.

