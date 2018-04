Žalgiris še zmaga loči od poti v Beograd

24. april 2018 ob 23:10

Kaunas,Vitoria - MMC RTV SLO

Košarkarji Žalgirisa so na tretji tekmi četrtfinala Evrolige s kar 80:60 na domačem parketu odpravili Olympiacos. Baskonia je proti Fenerbahčeju (88:80) znižala izid v zmagah na 2:1.

V pravem zelenem peklu v Kaunasu, kjer je bila razprodana Žalgirio Arena odeta povsem v zelene barve, se rdeče-beli iz Pireja niso znašli in bodo imeli v četrtek varovanci Šarunasa Jasikevičiusa pred domačim občinstvom priložnost, da si priborijo mesto na zaključnem turnirju najboljše četverice. Olympiacos je prvič po letu 2008 v končnici Evrolige izgubil vsaj za 20 točk.

Po izenačeni prvi četrtini so gostitelji pobudo prevzeli v drugi s serijo 12:0. Povedli so celo za 17, na odmor pa je Žalgiris odšel s prednostjo 47:36. Vasilis Spanulis je v tretji četrtini poskrbel, da se je Olympiacos približal na -7, toda v zadnjih desetih minutah je bilo znova vse v znamenju zelenega gozda, ko je domači kapetan Paulius Jankunas zrežiral delni izid 9:1.

Gostitelji so za dve metali skoraj 73-odstotno, kar je tretji najboljši odstotek v končnici Evrolige. Žalgiris že vso sezono navdušuje s svojo igro, ki jo je znova izvrstno vodil kanadski košarkar s slovenskimi koreninami Kevin Pangos, ki je dal 12 točk. Razmerje v podajah je bilo 23:12 v korist domače ekipe. Šest podaj je podelil tudi Beno Udrih, ki je v 14 minutah vpisal v statistiko tudi šest točk. Sicer je bil z 18 točkami prvi strelec tekme Brandon Davies. Pri Olympiacosu jih je 14 dal Spanulis.

Baskonia podaljšala serijo s Fenerjem

Aktualni prvaki, košarkarji Fenerbahčeja, so v Vitorii zapravili prvo zaključno žogico za uvrstitev v Beograd. Vrsta Željka Obradovića je pred Baskonio klonila z 88:83. Po odličnem začetku so gostitelji povedli za osem, a so prvo četrtino po preobratu dobili Carigrajčani. Drugo četrtino je nato Baskonia dobila za deset, vendar pa je bila razlika pred zadnjimi desetimi minutami le še točka. S serijo 15:0 so Baski odprli zadnjo četrtino, Fener pa je prvi točki dosegel šele po skoraj petih minutah.

Vseeno se je konkretno približal. Minuto pred koncem je bilo 86:80, a je za kaj več turškim košarkarjem zmanjkalo moči in časa. Z 21 točkami je bil prvi strelec tekme Rodrigue Beaubois, pri Fenerju pa je bil s 17 točkami najuspešnejši Jan Vesely, ki je zbral tudi deset skokov. Dvojni dvojček je uspel tudi Kostasu Slukasu, ki je vpisal 14 točk in 11 podaj.

Dončić in soigralci lahko računajo tudi na Llulla

V sredo bosta tretji tekmi serij med Himkijem in CSKA-jem ter Real Madridom in Panathinaikosom. Medtem ko na moskovskem obračunu CSKA vodi z 2:0, pa je dvoboj med kraljevim klubom in Paom izenačen. Luka Dončić in druščina bodo imeli na prvi domači tekmi četrtfinalne serije tudi novo moč v ekipi, saj se po osmih mesecih odsotnosti zaradi težke poškodbe kolena vrača Sergio Llull. Izvrstni branilec je bil lani izbran za MVP-ja rednega dela Evrolige. Kot je povedal trener Pablo Laso, španski košarkar že približno 20 dni popolnoma normalno trenira z moštvom.

Četrtfinale, tretje tekme:

ŽALGIRIS - OLYMPIACOS 2:1

80:60 (21:19, 26:17, 20:14, 13:10)

Davies 18, Jankunas 13, Pangos 12, Toupane 10 ... Udrih 6 (3/4 iz igre) in 6 podaj v 14 minutah; Spanulis 14, Roberts 11.

BASKONIA - FENERBAHČE 1:2

88:83 (19:20, 28:18, 20:28, 21:17)

Beaubois 21, Voigtmann in Poirier po 12, Huertas 11; Vesely 17 in 10 skokov, Slukas 14 in 11 podaj, Datome 13.

Sreda ob 19.45:

REAL MADRID - PANATHINAIKOS 1:1



Ob 20.15:

HIMKI MOSKVA - CSKA MOSKVA 0:2

V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na tri zmage po sistemu 2-2-1. Zaključni turnir najboljše četverice bo med 18. in 20. majem v Beogradu.

T. J.