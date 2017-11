Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kyrie Irivng je bil s 25 točkami prvi strelec tekme v Brooklynu. Foto: Reuters Dodaj v

Zamaskirani Irving ogret pred obračunom s prvaki

Toronto prekinil niz šestih zmag Houstona

15. november 2017 ob 07:56

New York - MMC RTV SLO

Po tekmi odsotnosti zaradi zloma nosu se je v vrste košarkarjev Bostona vrnil prvi zvezdnik Kyrie Irving in bil z zaščitno masko prvi strelec tekme ob zmagi Celticsov v Brooklynu s 109:102.

S 13. zaporedno zmago v Bostonu v četrtek nestrpno pričakujejo prihod branilcev naslova iz Golden Stata, ki so prav tako ujeli pravi ritem, tako da se obeta poslastica.

"Res gre za neverjeten niz. Zdaj se bo začela novinarska mrzlica in spraševanja, kdaj se bo ta niz končal in kaj se bo zgodilo, ko bomo igrali z Golden Statom," je v pričakovanju medijskega navala povedal Irving, ki je dosegel 25 točk. Organizator igre Bostona je zadel 3:40 pred koncem, ko se je Brooklyn približal na -4, in nato še položil žogo v koš 35 sekund pozneje. Marcus Morris je dodal 21 točk in 10 skokov, Jason Tatum 19.

Boston je izgubil prvi dve tekmi sezone, nato pa nanizal 13 zmag in je vodilna ekipa Lige NBA. Trener Brad Stevens je bil kljub uspehu kritičen: "Način, na katerega so dosegali koše v tranziciji po naših napakah, se proti Golden Statu ne sme zgoditi, sicer nas bodo odpihnili iz dvorane."

Kljub 38 točkam (prosti meti 19/19) in 11 podajam Jamesa Hardna je Houston na domačem parketu gladko izgubil proti Torontu (129:113). 27 točk je dosegel DeMare DeRozan, po 19 pa CJ Miles in Kyle Lowry, ki je vknjižil še 10 podaj. Raptorsi so končali niz šestih zmag Rocketsov.

San Antonio je slavil v Dallasu s 97:91, junak tekme pa je bil LaMarcus Aldridge z 32 točkami. Pri Mavericksih je spet navdušil novinec Dennis Smith jr., ki je s 27 točkami postavil rekord kariere.

BROOKLYN - BOSTON 102:109

Harris 19, Hollis Jefferson 16; Irving 25, Morris 21 in 10 skokov, Horford 17 in 11 skokov.



HOUSTON - TORONTO 113:129

Harden 38 (met iz igre: 8/25, prosti meti: 19/19) in 11 podaj, Ariza 20; DeRozan 27, Lowry (10 podaj) in Miles po 19.

DALLAS - SAN ANTONIO 91:97

Smith Jr. 27, Barnes in Barea po 16; Aldridge 32, Miles 19, Ginobili 13.

Tekme 15. novembra:

ATLANTA - SACRAMENTO

MIAMI - WASHINGTON

NEW YORK - UTAH

CHARLOTTE - CLEVELAND

MEMPHIS - INDIANA

MILWAUKEE - DETROIT

MINNESOTA - SAN ANTONIO

NEW ORLEANS - TORONTO

OKLAHOMA CITY - CHICAGO

PORTLAND - ORLANDO

LA LAKERS - PHILADELPHIA

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 15 13 2 86,7 DETROIT PISTONS 13 10 3 76,9 WASHINGTON WIZARDS 13 8 5 61,5 TORONTO RAPTORS 13 8 5 61,5 ORLANDO MAGIC 14 8 6 57,1 NEW YORK KNICKS 13 7 6 53,8 PHILADELPHIA 76ERS 13 7 6 53,8 MILWAUKEE BUCKS 13 7 6 53,8 -------------------------------------- CLEVELAND CAVALIERS 14 7 7 50,0 MIAMI HEAT 13 6 7 46,2 INDIANA PACERS 14 6 8 42,9 CHARLOTTE HORNETS 12 5 7 41,7 BROOKLYN NETS 14 5 9 35,7 CHICAGO BULLS 11 2 9 18,2 ATLANTA HAWKS 14 2 12 14,3 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 14 11 3 78,6 HOUSTON ROCKETS 15 11 4 73,3 SAN ANTONIO SPURS 14 9 5 64,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 13 8 5 61,5 NEW ORLEANS PELICANS 14 8 6 57,1 DENVER NUGGETS 14 8 6 57,1 MEMPHIS GRIZZLIES 13 7 6 53,8 PORTLAND TRAILBLAZERS 13 7 6 53,8 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 13 6 7 46,2 UTAH JAZZ 14 6 8 42,9 LOS ANGELES LAKERS 14 6 8 42,9 LOS ANGELES CLIPPERS 13 5 8 38,5 PHOENIX SUNS 15 5 10 33,3 SACRAMENTO KINGS 13 3 10 23,1 DALLAS MAVERICKS 15 2 13 13,3

R. K.