Žan Košir Foto: BoBo

Žan Košir

21. marec 2018 ob 07:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Če bom videl, da sem konkurenčen, da se lahko uvrščam na vrh, bom nadaljeval. A želim zmagovati in s tem tudi kaj zaslužiti.

Zdaj bom dal desko na stran vsaj za dva meseca. Ne zato, ker ne bi želel deskati, ampak predvsem zato, ker telo potrebuje počitek. Da se mi ne bi zgodilo tako kot pred leti, ko me je telo popolnoma izdalo. Bom pa v teh dneh naredil inventuro in videl, kaj mi je sezona prinesla, se pogovoril z ekipo in sponzorji. Najbrž bom zraven tudi naslednjo sezono, vsaj na začetku. A bom spet izbiral tekme, zagotovo pa bom nastopal le v veleslalomih, edini olimpijski disciplini.

Deskar Žan Košir pravi, da bo verjetno tekmoval tudi v naslednji sezoni, a ne na vseh tekmah.

