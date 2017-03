Zaostanek Kraljev kljub zmagi ostaja štiri točke

Kopitar podal za prvi gol na tekmi

17. marec 2017 ob 07:20

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa ostajajo v boju za končnico Lige NHL, na domačem ledu so premagali Buffalo z 2:0 in za St. Louisom še vedno zaostajajo za štiri točke.

Kralji so oba zadetka dosegli v zadnji tretjini. Anže Kopitar je že po nekaj sekundah zaposlil Jaroma Iginlo, ki je dosegel gol, v 55. minuti je zmago potrdil novinec Adrian Kempe. Jonathan Quick je ubranil vseh 26 strelov in prvič v sezoni zaklenil svoja vrata.

Brown: Moramo najti točke

"Tisti čas v letu je, kajne? Zdaj moramo enostavno poiskati vse možne poti do točk," je po tekmi razmišljal nekdanji kapetan LA-ja Dustin Brown, ki se je tokrat izkazal z dvema podajama.

Tarasenko dosegel dva gola

St. Louis, njihov tekmec v boju za osmo mesto, je bil v gosteh uspešen pri San Joseju, kjer je zmagal s 4:1. Dva gola je zabil Vladimir Tarasenko in skupno število svojih zadetkov povišal na 34.

Liga NHL, tekme 16. marca:

LOS ANGELES - BUFFALO 2:0

Iginla 41. (podaja Kopitar), Kempe 55.



NEW JERSEY - PHILADELPHIA 6:2

NY ISLANDERS - WINNIPEG 2:4

WASHINGTON - NASHVILLE * 1:2

CAROLINA - MINNESOTA 3:1

COLUMBUS - FLORIDA 2:1

OTTAWA - CHICAGO 1:2

TAMPA BAY - TORONTO 0:5

EDMONTON - BOSTON 7:4

VANCOUVER - DALLAS 2:4

ARIZONA - DETROIT ** 4:5

SAN JOSE - ST. LOUIS 1:4

* - podaljšek; ** - kazenski streli

Tekme 17. marca:

NY RANGERS - FLORIDA

PITTSBURGH - NEW JERSEY

CALGARY - DALLAS

ANAHEIM - BUFFALO

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 70 39 23 8 86 OTTAWA SENATORS 69 39 23 7 85 BOSTON BRUINS 71 38 27 6 82 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 70 45 17 8 98 COLUMBUS BLUE JACKETS 69 45 18 6 96 PITTSBURGH PENGUINS 69 43 17 9 95 WILD CARD NEW YORK RANGERS 70 44 24 2 90 TORONTO MAPLE LEAFS 69 32 23 14 78 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 70 33 26 11 77 TAMPA BAY LIGHTNING 70 34 27 9 77 PHILADELPHIA FLYERS 70 32 30 8 72 FLORIDA PANTHERS 69 30 28 11 71 CAROLINA HURICANES 68 29 27 12 70 BUFFALO SABRES 71 28 31 12 68 DETROIT RED WINGS 69 27 31 11 65 NEW JERSEY DEVILS 69 26 31 12 64 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 70 45 20 5 95 MINNESOTA WILD 69 43 20 6 92 NASHVILLE PREDATORS 70 35 24 11 81 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 70 42 21 7 91 ANAHEIM DUCKS 70 37 23 10 84 EDMONTON OILERS 70 37 24 9 83 WILD CARD CALGARY FLAMES 70 39 27 4 82 ST. LOUIS BLUES 70 37 28 5 79 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 70 34 29 7 75 WINNIPEG JETS 71 31 33 7 69 DALLAS STARS 70 28 32 10 66 VANCOUVER CANUCKS 70 28 33 9 65 ARIZONA COYOTES 70 26 35 9 61 COLORADO AVALANCHE 69 20 46 3 43

