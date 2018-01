Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Miha Zarabec je navdušil na evropskem prvenstvu na Hrvaškem. Foto: Reuters Dodaj v

Zarabec v Kielu tudi prihodnjo sezono

"Želim si osvojiti Ligo prvakov in Bundesligo"

31. januar 2018 ob 13:38

Kiel - MMC RTV SLO

Slovenski rokometni reprezentant Miha Zarabec ostaja pri Kielu. Nemci so pred iztekom pogodbe izkoristili možnost podaljšanja in 26-letnega Zarabca na klub vezali še za eno sezono.

"Miha je v naših vrstah in tudi na evropskem prvenstvu na Hrvaškem prvenstvu pokazal, kaj zmore. Za vse je pomembno, da se že zdaj ve, kakšna bo njegova prihodnost," je povedal trener Kiela Alfred Gislason.

Zarabec je lani iz Celja Pivovarne Laško odšel v Kiel in za novo ekipo na 32 tekmah dosegel 60 golov.

"Želim osvojiti Ligo prvakov in nemško Bundesligo, in to mi lahko uspe s Kielom. Tukaj se počutim zelo dobro, zato z veseljem ostajam. Tudi zame je pomembno, da vem, da bom ekipi lahko pomagal tudi v naslednji sezoni," Zarabca povzemajo nemški mediji.

