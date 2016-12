Zarabec: V preteklosti smo v preveliki želji enostavno pogoreli

25. december 2016 ob 10:56

Zreče - MMC RTV SLO/STA

"Najbolj pomembno je, da se ukvarjamo z našo igro, s tako miselnostjo bomo tudi najdlje prišli," je med pripravami na rokometni SP 2017 v Franciji dejal slovenski reprezentant Miha Zarabec.

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo na januarskem svetovnem prvenstvu v Franciji nastopila brez dolgoletnega ideologa igre Uroša Zormana, pod velikim vprašajem je nastop tudi njegove alternative na mestu srednjega zunanjega Deana Bombača. Najbolj odgovorno mesto bo zasedel Marko Bezjak, večja minutaža pa se obeta tudi Zarabcu.

Ni manjkal na velikih rokometnih tekmovanjih

Dolenjec v dresu Celja Pivovarne Laško je v zadnjem letu nastopil na vseh velikih rokometnem tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu na Poljskem se mu skupaj s soigralci ni izšlo, saj so izpadli že po prvem delu tekmovanja, veliko boljše dosežke je z reprezentančnimi soigralci dosegel na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Malmöju, kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo v Franciji z Norvežani, predvsem pa na avgustovskih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru, kjer so slovenski rokometaši v svojem tretjem olimpijskem nastopu - po Sydneyju 2000 in Atenah 2004 - osvojili sijajno šesto mesto.

Vsi so željni dokazovanja

"Začenja se nova zgodba, saj bomo v tej zasedbi prvič nastopili na svetovnem prvenstvu. V ožjem kadru za Francijo je nekaj novih obrazov, a vsi smo željni dokazovanja in si želimo lep rezultat. Prepričan sem, da bo ta ciklus vsem nam prišel prav. Pred nami so zahtevne priprave, na njih se moramo čim bolje uigrati in v Franciji pokazati svojo kakovost, čeravno imamo določene težave s poškodovanimi igralci. Prepričan sem, da bomo vsi igralci dali vse od sebe in pustili srce na igrišču," je uvodoma dejal Zarabec.

Bolj ali manj je jasno, da bo Zarabec v odsotnosti Zormana in najverjetneje tudi Bombača dobil večjo odgovornost v ekipi. "Zavedam se velike priložnosti, ki se mi ponuja, a tudi velike odgovornosti. Te se ne bojim, saj se zavedam svoje kakovosti, zavoljo tega sem tudi na reprezentančnem seznamu. Kljub temu, da bodo nekateri igralci manjkali, sem prepričan, da Slovenija premore dovolj dobre igralce, ki so se zmožni dopolnjevati na igrišču in nadomestiti manjkajoče rokometaše," pravi Zarabec.

Sloveniji najmanj ležijo Makedonci

Slovenija se bo v prvem delu pomerila z Angolo, Islandijo, Makedonijo, Španijo in Tunizijo. "Za naš slog igre nam najmanj ležijo Makedonci, ki gojijo atipičen in zelo počasen slog igre. Proti Špancem in drugim smo dokazali, da se lahko kosamo z njimi in jih tudi premagamo, z Makedonci pa smo se na zadnjih dveh tekmah obakrat razšli z neodločenim izidom. Najbolj pomembno je, da se ukvarjamo z našo igro, s tako miselnostjo bomo tudi najdlje prišli," pravi Zarabec.

V preteklosti v preveliki želji pogoreli

"Če sem iskren, o uvrstitvi in dosežku v Franciji sploh še nisem razmišljal. Moja želja je, da naš pravi obraz pokažemo na najbolj odločilnih in usodnih tekmah. V preteklosti smo na njih igrali po sistemu toplo-hladno, bili zelo blizu končnega uspeha, a se nam na koncu ni izšlo, v preveliki želji smo enostavno pogoreli. Nazadnje se nam je to zgodilo na letošnjih olimpijskih igrah v Riu. Moja želja je, da ključne tekme v Franciji odigramo tako, kot mi hočemo in znamo," je sklenil Zarabec.

SP v rokometu, Francija

1. krog, četrtek, 12. januarja, ob 14.00:

SLOVENIJA - ANGOLA

Ob 17.45:

MAKEDONIJA - TUNIZIJA

Ob 20.45:

ŠPANIJA - ISLANDIJA

2. krog, sobota, 14. januarja, ob 14.45:

ISLANDIJA - SLOVENIJA

Ob 17.45:

TUNIZIJA - ŠPANIJA

Ob 20.45:

ANGOLA - MAKEDONIJA

3. krog, nedelja, 15. januarja, ob 14.45:

ISLANDIJA - TUNIZIJA

Ponedeljek, 16. januarja, ob 17.45:

SLOVENIJA - MAKEDONIJA

Ob 20.45:

ŠPANIJA - ANGOLA

4. krog, torek, 17. januarja, ob 17.45:

SLOVENIJA - TUNIZIJA

Ob 20.45: ANGOLA - ISLANDIJA



Sreda, 18. januarja, ob 20.45:

MAKEDONIJA - ŠPANIJA

5. krog, četrtek, 19. januarja, ob 14.00:

TUNIZIJA - ANGOLA

Ob 17.45:

MAKEDONIJA - ISLANDIJA

Ob 20.45:

ŠPANIJA - SLOVENIJA



V osmino finala se uvrstijo prva štiri moštva.

M. L.