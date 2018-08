Zaradi dežja odpovedan Silverstone, dirkači niso hoteli tvegati

Najhuje jo je skupil Tito Rabat

25. avgust 2018 ob 17:36,

zadnji poseg: 26. avgust 2018 ob 17:26

Silverstone - MMC RTV SLO

Prireditelji dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu za VN Velike Britanije v Silverstonu so morali preizkušnjo odpovedati zaradi dežja.

Organizatorji so današnji program večkrat prestavljali, na koncu pa so morali priznati premoč naravi.

Kot poročajo mediji, so bili za odpoved tudi dirkači, ki v teh težkih razmerah niso želeli tvegati. Med drugim so že sobotne kvalifikacije poskrbele za številne padce, najhuje pa jo je skupil Španec Tito Rabat, ki je utrpel večkratni zlom desne noge, ko je vanj priletel motocikel Italijana Franca Morbidellija, in so ga odpeljali v bolnišnico.

Španec Jorge Lorenzo (Ducati) je bil sicer najhitrejši v kvalifikacijah. Za njim sta se znašla Italijan Andrea Dovizioso (Ducati) in Francoz Johann Zarco (Yamaha Tech 3).