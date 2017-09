Zaradi Nikolića za Slovenijo pesti stiska tudi Zisis

Slovenci dokazali, da lahko igrajo zelo dobro košarko

8. september 2017 ob 15:14

Helsinki - MMC RTV SLO

Ko na parketu ni motorja reprezentance in najboljšega strelca EuroBasketa, je organizacija slovenske igre v rokah Alekseja Nikolić, ki korektno opravlja nalogo drugega "playa".

"Držim raven in, če lahko tako rečem, igram svojo igro, oziroma delam, kar od mene pričakujejo. Vedno je lepo igrati proti najboljšim. Preprosto sem igral in dal svoj maksimum. Potem pride do izraza igra. Vsi smo dali svoj delež. Ne samo proti Franciji, ampak skozi cel skupinski del. Tudi zdaj moramo zadržati to kolektivno igro," je povedal 22-letni Postojnčan in se ozrl proti osmini finala ter dvoboju z Ukrajino: "Zavedamo se, da spodrsljajev ne sme biti več. V skupinskem delu se lahko še zgodi in ga na primer lahko nadomestiš s kakšno zmago. Toda mislim, da se s tem ne smemo preveč obremenjevati, le verjeti moramo v to, kar delamo, v naš sistem in preprosto priti na igrišče, uživati in igrati našo tekmo, kot pravi tudi selektor."

Slovenija je letos že premagala Ukrajino, ko je bila na pripravljalnem turnirju na Hrvaškem boljša z 78:67, Nikolić pa je tedaj vpisal šest točk: "Nedvomno smo favoriti, a Ukrajina je lahko z zmago nad Izraelom pridobila na samozavesti. Na to moramo biti pozorni in ne smemo dovoliti, da se razigrajo. Oni nimajo česa izgubiti. Če bomo opravili svoje, verjamem, da bomo na koncu zmagali."

Dokazali, da lahko igrajo zelo dobro košarko

Ob Luki Dončiću in Vlatku Čančarju najmlajši v izbrani vrsti v pripravljalnem ni igral prepričljivo, na prvenstvu pa je povsem upravičil zaupanje in dokazal, da gre za organizatorja igre, ki lahko zelo dobro igra na tej ravni, je močan in miren na žogi, ko se mu ponudi priložnost zadene z razdalje, hkrati pa je dobro svoje delo opravil v obrambi, kjer je bil agresiven in dovolj čvrst: "Vedno je lahko bolje. Lahko še zmanjšamo število napak, ki se še pojavljajo v igri. Moramo zmanjšati ta nihanja, ki so še prisotna. Tu lahko naredimo korak naprej. Po vsaki tekmi, ki smo jo odigrali, smo hoteli biti še boljši, ne glede na to, ali je bila igra videti dobra. Videli smo napake in jih skušamo odpraviti. Tudi zdaj jih."

Pomembno vlogo je odigral tudi proti Franciji, ko je ta na začetku drugega polčasa s serijo prišla na -9, odgovorila pa sta Klemen Prepelič in Nikolić, ki je tedaj prispeval pet zaporednih točk, s čimer se je začel odločilen slovenski delni izid: "Veseli smo bili, da smo premagali tako kakovostno reprezentanco, kot je Francija. Še enkrat več smo dokazali, da lahko igramo zelo dobro košarko in premagujemo velike reprezentance. Nismo delali evforije, je pa seveda lepo dobiti vseh pet tekem. Ne smemo leteti previsoko, a tudi ne prenizko. Verjeti moramo v to, kar in zakaj delamo."

V reprezentanci Dragić, v klubu Zisis

Slovenija je v Carigrad prišla na krilih petih zmag v Helsinkih, s čimer se je okrepila samozavest, v garderobi pa vzpostavila zmagovalna miselnost: "Najbolje je, da teh pet zmag pozabimo. Izhodišče je sicer odlično. Pomembno je, da razmišljamo le o sebi. Osredotočiti se moramo tekmo za tekmo, saj se s tem zmanjšuje pritisk. Pred nami je faza tekmovanja, ko ne smemo razmišljati in se obremenjevati, ampak le igrati in dati svoj maksimum."

Nikolić je v reprezentanci debitiral pred tremi leti na svetovnem prvenstvu, zadnji akciji pa je izpustil zaradi težav s poškodbami. Zdaj je menjava Goranu Dragiću, tudi v klubu pa ima ob sebi odličnega mentorja, saj se v Bambergu lahko uči od izkušenega mojstra in nekdanjega grškega kapetana Nikosa Zisisa: "Lahko bi rekli, da imam prave ljudi okoli sebe. Imam srečo, da se lahko učim od najboljših. Veliko se pogovarjam z Goranom in tudi z Nikosom, ki podrobno spremlja EuroBasket. Tudi navija za nas, le pred tekmo z Grčijo je dejal, da mi ni mogel zaželeti sreče (smeh, op. p.). Sva v stiku in dobrodošlo je, da dobim kakšen dodaten nasvet, ki mi daje dodatne samozavesti za tekmo. Veliko govori o svojih izkušnjah s prvenstev in na sploh se veliko pogovarjava o košarki. Goran je pa Goran. Igra na res vrhunski ravni. Ko pridem v igro, poskušam opraviti svojo nalogo in na najboljši način pomagati ekipi."

Iz Carigrada

Tilen Jamnik