Zaradi obnašanja navijačev v Londonu Uefa kaznovala Köln

Kazni tudi za Skenderbeu in Brago

31. oktober 2017 ob 13:31

Nyon - MMC RTV SLO, STA

Uefa je kaznovala Köln zaradi nešportnega obnašanja navijačev med gostovanjem pri Arsenalu. Klub mora poplačati vso škodo, ki so jo navijači povzročili znotraj in zunaj stadiona Emirates.

Kölnu so za navijaški incident izdali globo v višini 60.000 evrov. Nemški navijači so bili vpleteni v incident v 1. krogu Evropske lige. V London jih je prišlo kar 20.000, čeprav je klub dobil le 3.000 vstopnic. Navijači so se kljub temu želeli prebiti na stadion. Zaradi kaosa je nato krovna nogometna zveza začetek prestavila za eno uro. Množica nemških navijačev je zaprla pot na stadion tistim, ki so imeli kupljene vstopnice.

Arsenal je tekmo dobil s 3:1. Kar 15.000 navijačev Kölna je nekako našlo način, da so se prebili na stadion in so sedeli pomešani med navijači domače ekipe. Londonska policija je zaradi povzročanja neredov aretirala pet ljudi. Uradni predstavniki Kölna so se opravičili Arsenalu, a so v isti sapi kritizirali pomanjkljivo varnost v Londonu. Kljub javnemu opravičilu je Uefa kaznovala nemški klub zaradi navijaških neredov, prižiganja pirotehničnih sredstev, metanja trdih predmetov na igrišče in uničevanja infrastrukture ter povzročanja škode.

Disciplinska komisija Uefe je kaznovala Köln z eno tekmo igranja v gosteh brez navijaške podpore. Kazen je pogojna in se ne bo uresničila, če v naslednjih dveh letih ne bodo navijači povzročali novih incidentov. Uefa Arsenala ni kaznovala kljub javnim opozorilom, da je bilo stopnišče, ki je vodilo do gostujočega sektorja, neprehodno.

Uefa je kaznovala tudi albanski Skenderbeu, ki bo moral zaradi rasističnih izpadov in žaljivih napevov navijačev na tekmi proti Partizanu dvoboj s kijevskim Dinamom odigrati pred praznimi tribunami. Hkrati bo moral klub plačati tudi 60.000 evrov. Portugalska Braga bo prav tako na naslednji domači tekmi 23. novembra, ko bodo gostili Hoffenheim, prisiljena zapreti domači del tribun zaradi žaljivega obnašanja svojih navijačev na tekmi proti Ludogorcu.

