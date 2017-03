Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dejan Zavec se je po koncu profesionalne kariere posvetil treniranju mladih boksarjev. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Sorodne novice Zavec bo priredil štiri gala boksarske večere Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Zavčevi fantje" dobili bitko z Italijani

Naslednji gala večer 22. aprila v Laškem

11. marec 2017 ob 22:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ekipa boksarjev pod vodstvom Dejana Zavca je na prvem gala večeru v Ljubljani s 4:2 premagala Italijane.

Zavec, ki se je konec novembra 2015 poslovil od aktivnega boksa, zdaj pa je trener v svojem klubu, želi slovenski boks popeljati na višjo raven, zato se je odločil, da bo s svojo ekipo do konca leta na štirih boksarskih večerih plemenito veščino predstavil slovenski javnosti. Hkrati je to priložnost za slovenske boksarje, da pridobijo dragocene mednarodne izkušnje v boju s tujimi tekmovalci.

Nocojšnji prvi večer v Grand hotelu Union v Ljubljani je postregel s šestimi borbami, ki so povabljenim gostom, poleg veljakov iz gospodarskega sveta je bilo med približno 350 obiskovalci opaziti tudi ministrico za šolstvo in šport Majo Makovec Brenčič, pa predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdana Gabrovca, prikazale amaterski boks na visoki ravni. Povezovalec večera Boris Cavazza je najprej napovedal goste iz boksarskega kluba Lombardia iz Bergama, nato slovenske boksarje, borbe pa so trajale trikrat po tri minute za člane, po dve za mladince.

Edina mladinska borba je bila v kategoriji do 64 kg, Tomi Lorenčič s Ptuja pa je moral z 1:2 priznati premoč Biagiu Grimaldiju. Tudi v drugem dvoboju so se veselili gostje, prvo člansko preizkušnjo v peresno lahki kategoriji do 56 kg je proti Portorožanu Igorju Pertotu dobil Bien Jerome Aquino.

Zmage Sekola, Lazarja, Bakoviča in Venka

Nato so pobudo prevzeli slovenski mojstri pesti. Jan Sekol je bil v velterski kategoriji do 69 kg s 3:0 boljši od Fabiana Zane. Ptujski boksar Denis Lazar je v poltežki kategoriji do 81 kg proti Italijanu Gianluci Andronicu zmagal z gladkih 3:0 in izid izenačil na 2:2, prvič pa je moral sodnik v ringu tudi šteti nasprotniku, potem ko je Lazar Italijanu podelil serijo močnih udarcev.

Andrej Bakovič iz ljubljanskega Tivolija je v srednji kategoriji do 75 kg priboril že tretjo točko, potem ko je s 3:0 ugnal Leonarda Bonuro. Do zmage pa je nato v zadnji borbi večera prišel še Aljaž Venko, varovanec Dejana Zavca je Simoneja Mattio Brusa v srednji kategoriji ugnal z 2:1. Venko je sicer z 28. mestom na lestvici mednarodne boksarske zveze Aiba najvišje uvrščeni slovenski boksar, a šampionski pas najboljšega na uvodni večer je pripadel Lazarju.

Zavec vesel, da je prvi večer pod streho

Z večerom je bil zadovoljen tudi idejni oče prireditve Zavec. "Sicer zdaj neposredno po borbah težko dam neko oceno dogodka, sem pa zadovoljen, da je prvi večer pod streho. Kar se tiče boksa, to je tisto, kar nas žene naprej. Tudi če gre kdaj za kakšen poraz, je to naš še večji motiv, ki nas žene naprej," je povedal Zavec.

Do konca leta zdaj sledijo še trije gala večeri, prvi naslednji bo 22. aprila v Thermani Laško, nato bo daljša prekinitev do 30. septembra, ko bodo boksarji nastopili v Casinu Mond v Šentilju, zadnji gala večer pa bo 18. novembra v hotelu Bernardin v Portorožu. V Zavčevem taboru se dogovarjajo, da bi bili naslednji nasprotniki Hrvati, morda Avstrijci, Madžari ...

A. V.