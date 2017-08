Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vasilij Žbogar bo zdaj nekaj tednov predvsem trener, oktobra pa se seli nazaj v Valencio, kjer bo začel priprave na naslednjo sezono. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Žbogar odpovedal nastop na svetovnem prvenstvu

Sloveniji želi zagotoviti olimpijsko vozovnico

26. avgust 2017 ob 11:02

Izola - MMC RTV SLO, STA

Jadralce razreda finn največje tekmovanje sezone čaka septembra, ko bo na Blatnem jezeru svetovno prvenstvo, kjer pa ne bo Vasilija Žbogarja.

Po srebrni medalji na lanskih olimpijskih igrah v Riu si je Žbogar vzel tekmovalni premor in napovedal, da bo v tej sezoni nastopil na SP-ju na Madžarskem. Priprave na prvenstvo je sicer začel, a kaj hitro moral na prisilni počitek, a se je zaradi rehabilitacije po operaciji kile in zmanjšanega obsega treningov odločil, da nastop odpove.

"Dobil sem kilo in operacija je bila neizbežna. Čas rehabilitacije je nekje od tri do šest mesecev, zdaj sta minila šele dva. Poskusil sem že s treningi, ampak bolečine so še vedno prisotne. Razmere so mi pisane na kožo. Velikokrat sem že jadral tam. Moj partner za treninge je Madžar, ki prihaja ravno od tam, in sva bila dogovorjena, da bova skupaj nastopila in na prizorišču tudi trenirala. Ampak žal ni šlo. Jaz pravim, da je v vsaki stvari nekaj dobrega. Dobro je, da se je zgodilo po olimpijskih igrah, da se ni zgodilo prej, ker bi bil to velik udarec zame," je povedal Žbogar.

Sloveniji želi zagotoviti olimpijsko vozovnico

Primorec razmišlja tudi o novih tekmovalnih ciljih v olimpijskem razredu finn: "Načrtujem nastop prihodnje leto na svetovnem prvenstvu v Aarhusu, kjer se bodo delile prve olimpijske vozovnice. Zato sem bil prejšnji teden na Danskem, tokrat v vlogi trenerja. Pogledal sem, na kaj moram biti pozoren, in mislim, da sem dobil precej informacij o razmerah na prizorišču. Sloveniji bi rad zagotovil olimpijsko vozovnico. Bi pa si želel, da bi bila ta vozovnica spodbuda za druge jadralce, da bi poskušal kdo od njih zastopati Slovenijo v Tokiu."

Morda tudi z Žbogarjem v vlogi trenerja, v zadnjih mesecih bedi nad štirimi jadralci razreda laser: "Že od rane mladosti sem povezan z morjem in ker brez morja ne morem, sem se v zadnjih mesecih, ko nisem treniral, in zdaj, ko imam rehabilitacijo po operaciji, preizkusil tudi v vlogi trenerja oziroma svetovalca jadralcem. Ta vloga mi odgovarja in tudi v prihodnje bom z veseljem delal in pomagal jadralcem, upam, da predvsem slovenskim."

T. J.