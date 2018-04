Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Vasilij Žbogar je na olimpijskih igrah osvojil že dve srebrni medalji in eno bronasto. Foto: STA/Stanko Gruden Dodaj v

Žbogar z menjavo razreda ohranja olimpijske sanje

"V zvezdi tekmujejo največje jadralske legende"

30. april 2018 ob 14:34

Izola - MMC RTV SLO, STA

Najboljši slovenski jadralec doslej Vasilij Žbogar bo tekmovalno jadranje nadaljeval v razredu zvezda in ga v začetku maja že čaka regata.

Po olimpijskih igrah v Riu de Janeiru in osvojeni srebrni medalji v razredu finn je razmišljal o koncu olimpijskega jadranja. Že 7. februarja letos je na razglasitvi najboljših jadralcev lanskega leta dejal, da je jadrnica v finnu tehnično zelo zahtevna in terja veliko telesno težo, ki pa jo Žbogar zelo težko vzdržuje, z manj kilogrami pa se tudi počuti precej bolje. Zato se je odločil, da tekmovalne izzive najde v drugem razredu, v zvezdi, v katerem se je že preizkusil tudi na tekmovanju.

"Nastopil bom na odprtem prvenstvu Vzhoda v sosednjem Trstu. Preprosto še vedno želim jadrati, še vedno želim tekmovati in se dokazovati na morju. Zvezda je zelo razširjen razred, v katerem tekmujejo največje jadralske legende. Želim si novih izkušenj, tudi na jadrnici s fiksno kobilico. Tekmovanje v Trstu je kot uvod v moje jadranje v tem razredu, saj želim v prihodnje sodelovati na več regatah v tem razredu," je povedal Izolčan.

Pred odhodom v Trst nima rezultatskih pričakovanj, na jadrnici pa bo skupaj z italijanskim jadralcem Giorgijem Poggijem: "Zame je pomembno, da se čim več naučim, da čim bolje spoznam jadrnico, opremo in vse ostalo. Poggi je moj prijatelj iz razreda finn in si tako kot jaz želi jadrati v razredu zvezda. Oba sva zelo neizkušena v tem razredu, a oba sva tudi željna učenja in novih izzivov."

V tem razredu ima dolgoročne cilje, tudi olimpijske, še vedno pa bo tudi trener v razredu laser: "Velika verjetnost je, da bo med olimpijskimi razredi na igrah leta 2024 v Parizu tudi jadrnica s fiksno kobilico. Moja želja je, da pod petimi krogi nastopim tudi v francoski prestolnici. Če bo vse tako, kot mora biti, se vračam v olimpijsko jadranje."

