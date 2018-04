Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Končnica se bo začela v soboto. Igrajo na štiri dobljene tekme. Foto: Reuters Minnesota je prekinila najdaljši post brez končnice od vseh klubov v Ligi NBA. Foto: Reuters Dodaj v

Zdaj gre zares: Miami v končnici proti Embiidu, Simmonsu, Šariću ...

Dragić počival zaradi bolečin v kolenu

12. april 2018 ob 08:06

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so brez Gorana Dragića po podaljšku premagali Toronto, zasedli 6. mesto na Vzhodu in se bodo v prvem krogu končnice Lige NBA pomerili s Philadelphio. Zadnji udeleženec končnice je Minnesota.

Timberwolvesi so v neposrednem obračunu za osmo mesto na Zahodu po podaljšku ugnali Denver s 112:106. Pri Minnesoti je z 31 točkami blestel Jimmy Butler, 26 točk in 14 skokov je dodal Karl Anthony Towns. Pri Denverju je izstopal Nikola Jokić s 35 točkami in 10 skoki. Minnesota bo v končnici zaigrala spet po 14 letih, kar je bil najdaljši niz brez končnice v Ligi NBA.

Takoj po koncu rednega dela je padla prva trenerska žrtev. New York Knicksi so odpustili Jeffa Hornaceka.



Volkovi so dobre štiri minute pred koncem vodili z 99:91, vendar se je Denver po zaslugi Jokića in Jamala Murraya vrnil. Srb je imel v izdihljajih rednega dela met za zmago, a je pod pritiskom Taja Gibsona grdo zgrešil. Nuggetsi so v podaljšku povedli prvič po uvodni četrtini, vendar je v končnici po zaslugi veteranov Jeffa Teagua in Gibsona prevladala Minnesota, ki se bo v prvem krogu končnice pomerila s Houstonom.

Ellington novi rekorder Miamija

Trener Miamija je zaradi bolečin v kolenu namenil počitek Goranu Dragiću, vendar njegov nastop v končnici ni ogrožen. Z 32 točkami je proti Torontu blestel Wayne Ellington, ki je postavil klubski rekord po številu zadetih trojk v sezoni (227). Pet košarkarjev je vknjižilo 11 točk, še dva 10.

Pri Torontu, ki je kljub zagotovljenemu prvemu mestu na Vzhodu igral z najboljšo postavo, je bil najučinkovitejši Kyle Lowry z 28 točkami.

Ellington je 19 sekund pred koncem rednega dela zadel trojko za dve točki prednosti, a je Jakob Pöltl izsili podaljšek. V njem je Miami dosegel prvih pet točk, kar je tlakovalo pot do zmage.

"Velika zmaga v podaljšku. Počutimo se tako, da lahko premagamo kogar koli v sedmih tekmah. Boj bo hud," je končnico napovedal Ellington. Miamiju bo nasproti stala Philadelphia z Joelom Embiidom, Benom Simmonsom, Dariom Šarićem, J. J. Redickom ...

MIAMI - TORONTO 116:109 (podaljšek)

Ellington 32 (8/12 za tri), J. Johnson, T. Johnson, Olynyk, Wade in Winslow po 11, Dragić ni igral; Lowry 28, 10 skokov in 9 podaj, DeRozan 19.

PHILADELPHIA - MILWAUKEE 130:95

Anderson 25, Šarić 24; Parker 25, Brogdon 13.

ORLANDO - WASHINGTON 101:92

Purvis 16, Hezonja 15; Meeks 18, Morris 15, Beal 13.

CLEVELAND - NEW YORK 98:110

Holland 21, Žižić 20, Osman 18; Kornet 23, Burke 19.

CHICAGO - DETROIT 87:119

Markkanen 20, Kilpatrick 14; Kennard 23, Toliver 18.

BOSTON - BROOKLYN 110:97

Baynes 26, 14 skokov, Gibson 18; Stauskas 18, Crabbe 16.

MINNESOTA - DENVER 112:106 (podaljšek)

Butler 31, Towns 26, 14 skokov, Wiggins 18; Jokić 35, 10 skokov, Barton 24.

NEW ORLEANS - SAN ANTONIO 122:98

Holiday 23, Davis 22, 15 skokov, Mirotić 21, 15 skokov; Aldridge, Murray 11.

OKLAHOMA - MEMPHIS 137:123

George 40, Adams 24, Westbrook 6, 20 skokov, 19 podaj; Brooks 36.

LA CLIPPERS - LA LAKERS 100:115

Harris 23, Harrell 15; Hart 30, Payton 25, Caruso 15.

PORTLAND - UTAH 102:93

Lillard 36, 10 podaj, McCollum 19; Rubio in Mitchell po 17.

SACRAMENTO - HOUSTON 96:83

Cauley Stein 22, 11 skokov, Hield 14; Green 31, Hunter 19.

KONČNICA, 1. KROG

Vzhodna konferenca, sobota:

TORONTO (1) - WASHINGTON (8)

PHILADELPHIA (3) - MIAMI (6)

Nedelja:

BOSTON (2) - MILWAUKEE (7)

CLEVELAND (4) - INDIANA (5)



Zahodna konferenca, sobota:

GOLDEN STATE (2) - SAN ANTONIO (7)

PORTLAND (3) - NEW ORLEANS (6)

Nedelja:

HOUSTON (1) - MINNESOTA (8)

OKLAHOMA CITY (4) - UTAH (5)



Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 82 59 23 72,0 BOSTON CELTICS 82 55 27 67,1 PHILADELPHIA 76ERS 82 52 30 63,4 CLEVELAND CAVALIERS 82 50 32 61,0 INDIANA PACERS 82 48 34 58,5 MIAMI HEAT 82 44 38 53,7 MILWAUKEE BUCKS 82 44 38 53,7 WASHINGTON WIZARDS 82 43 39 52,4 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 82 39 43 47,6 CHARLOTTE HORNETS 82 36 46 43,9 NEW YORK KNICKS 82 29 53 35,4 BROOKLYN NETS 82 28 54 34,1 CHICAGO BULLS 82 27 55 32,9 ORLANDO MAGIC 82 25 57 30,5 ATLANTA HAWKS 82 24 58 29,3 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 82 65 17 79,3 GOLDEN STATE WARRIORS 82 58 24 70,7 PORTLAND TRAIL BLAZERS 82 49 33 59,8 OKLAHOMA CITY THUNDER 82 48 34 58,5 UTAH JAZZ 82 48 34 58,5 NEW ORLEANS PELICANS 82 48 34 58,5 SAN ANTONIO SPURS 82 47 35 57,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 82 47 35 57,3 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 82 46 36 56,1 LOS ANGELES CLIPPERS 82 42 40 51,2 LOS ANGELES LAKERS 82 35 47 42,7 SACRAMENTO KINGS 82 27 55 32,9 DALLAS MAVERICKS 82 24 58 29,3 MEMPHIS GRIZZLIES 82 22 60 26,8 PHOENIX SUNS 82 21 61 25,6

R. K.