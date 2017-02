Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Danski protinapad bo glavna grožnja krimovkam. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zdesetkane krimovke proti najboljšemu protinapadu v Evropi

Tretji krog drugega dela Lige prvakinj

9. februar 2017 ob 10:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poškodbe in bolezni ne prizanašajo rokometašicam Krima, ki jih v soboto ob 15.30 v Ligi prvakinj čaka gostovanje na Danskem pri Midtjyllandu.

Že dlje časa manjka ena ključnih igralk, poškodovana Elizabeth Omoregie, na prejšnji tekmi proti CSM Bukarešti ni bilo niti prve vratarke Miše Marinček, ki se po bolezni šele vrača, po novem je zbolela še Laura Kamdop, Alja Koren se je zastrupila s hrano, nekaj težav s peto oziroma hrbtom pa sta imeli tudi Mirjeta Bajramoska in Aneta Benko.

"Res smola, žalosti me to, da ne moremo pokazati tistega, kar bi lahko. Dokler ne bomo kompletni, bomo težko koga presenetili. Ko smo popolni, pa lahko igramo dober rokomet, lahko se zoperstavimo vsakomur. V nasprotnem primeru nam ostaja borba po najboljših močeh," je povedal trener Krima Uroš Bregar.

Bregar poudarja, da ima danska ekipa, ki ima enako število točk kot Krim, vsaj eno še posebej nevarno orožje. "Midtjylland igra tako hiter rokomet, da nam bo res zelo težko. Je prvi v danskem prvenstvu in ima zagotovo najboljši protinapad v Evropi. Tako moramo primarno to ustaviti in preprečiti hitro izvajanje centrov. To je njihovo največje orožje," pojasnjuje Bregar in dodaja, da sobotnega tekmeca po koncu tega dela tekmovanja vidi na drugem mestu v skupini 2, tako za Györom.

LIGA PRVAKINJ

DRUGI DEL, 3. krog



Skupina 1, sobota:

METZ - ASTRAHANOČKA

Nedelja:

THÜRINGER - VARDAR

BUDUĆNOST - FERENCVAROS



Vrstni red: Vardar 11, Ferencvaros 9, Budućnost 8, Metz in Thüringer po 4, Astrahanočka

brez točk.



Skupina 2, sobota ob 15.30:

MIDTJYLLAND - KRIM MERCATOR

Nedelja:

GYÖR - LARVIK

BUKAREŠTA - ESBJERG

Vrstni red: Györ 10, Larvik 7, Krim Mercator in Midtjylland 6, Bukarešta 5, Esbjerg 2.

R. K.