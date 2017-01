Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Rokometašice Krima po dveh mesecih nadaljujejo boje v Ligi prvakinj. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zdesetkane krimovke proti rokometnemu Realu Madrid

Tekma bo v soboto ob 16.30

26. januar 2017 ob 13:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Rokometašice Krima bodo v soboto začele drugi del Lige prvakinj. Gostovale bodo pri evropskih podprvakinjah, igralkah madžarskega Györija, pred nadaljevanjem pa niso preveč optimistične.

Razpoloženje so jim pokvarile številne poškodbe, ki so jih doletele med odmorom zaradi evropskega prvenstva, a zaloga točk je vseeno dovolj velika - Ljubljančanke so v drugi del prenesle šest točk (iz njihove skupine Larvik štiri, Esbjerg pa dve), tako da verjamejo, da lahko s kakšnim presenečenjem pridejo do četrtega mesta v skupini in uvrstitve med najboljših osem ekip. Poleg Györa so nasprotniki v skupini 2 še danski Midtjylland in Bukarešta.

"Odmor nam ni koristil, izgubili smo nekaj trenažnega procesa. Kar nekaj igralk se je poškodovalo, a nič ne de, moja naloga je, da ekipo pripravim maksimalno, da dekleta, ki jih imam na razpolago, taktično pripravim, da bi pokazale svoj maksimum. Kaj bo ta maksimum pomenil, pa bomo šele videli. Menim, da imamo več možnosti na domačih tekmah, doma igramo precej bolje kot v gosteh. Koliko točk bo zadostovalo za uvrstitev v četrtfinalu, pa težko rečem, lahko dve, lahko štiri, če bodo nam šli rezultati na roko, lahko tudi nobena," je dejal trener Ljubljančank Uroš Bregar, ki v zadnjem času ni mogel računati na poškodovane Elizabeth Omoregie, Polono Barič, Tamaro Georgijev in Valentino Blažević.

"Kolikor sem bila vesela, ker smo se uvrstile v drugi krog, sem zdaj žalostna, ker ne bomo mogle nadaljevati v taki postavi, kot smo sezono začele. Zdaj moramo praktično začeti graditi na novo in prilagajati svojo igro. A kar je, je, priložnost bodo zdaj dobile druge igralke, upam, da bodo dovolj sproščene, da presenetimo kakšnega od tekmecev in se uvrstimo v četrtfinale," se nadeja vratarka Miša Marinček.

Krimovke svojo pot v drugem delu začenjajo v Györu, zavedajo se, da so njihove možnosti na Madžarskem majhne. "Mislim, da ima slovenska moška reprezentanca več možnosti v polfinalu s Francijo kot mi v Györu. Madžarke so ženski rokometni Real Madrid, tako rekoč na vseh mestih so pokrite z najboljšimi evropskimi igralkami, ki jih ni treba podrobno predstavljati. Mogoče so najslabše na krilih, a to ne pomeni, da so tam slabe. V vseh fazah igre so na visoki ravni, deluje jim obramba, napad, protinapad. S psihološkega vidika bo to najlažja tekma, igrali bomo proti prvemu favoritu skupine, s sproščenostjo in borbenostjo se bomo poskušali tekmicam kar se da dobro upirati," je svoja pričakovanje pred odhodom na Madžarsko predstavil Bregar.

LIGA PRVAKINJ

DRUGI DEL, 1. krog



Skupina 1, sobota:

METZ - FERENCVAROS

Nedelja:

BUDUĆNOST - VARDAR SKOPJE

THÜRINGER - ASTRAHANOČKA



Vardar 7, Budućnost 6, Ferencvaros 5, Metz 4, Thüringer 2, Astrahanočka brez točk.



Skupina 2, sobota ob 16.30:

GYÖR - KRIM MERCATOR

Petek:

BUKAREŠTA - LARVIK

Nedelja:

MIDTJYLLAND - ESBJERG



Györ in Krim Mercator po 6, Larvik in Midtjylland 4, Esbjerg in Bukarešta 2.

R. K.