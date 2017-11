Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Urban Lesjak je Celjane vodil k drugi zmagi v Ligi prvakov. Foto: Twitter Celje PL Dodaj v

Zdesetkani Celjani premagali rokometne velikane iz Kiela

Celjani zdesetkani

12. november 2017 ob 18:29,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 18:51

Kiel - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 7. krogu Lige prvakov presenetili rokometne velikane iz Kiela, slovenski prvak je bil boljši s 26:29.

Močno zdesetkani so kar nekoliko presenetljivo slavili v gosteh, junak tekme pa je izvrstni vratar Celjanov Urban Lesjak.

To je druga zmaga za Celjane v Ligi prvakov, osvojili so peto točko in se na lestvici izenačili z Brestom in Kielom.

Naslednjo nedeljo se bosta ekipi pomerili še enkrat, tokrat v Celju. Več sledi ...

LIGA PRVAKOV, 7. KROG

SKUPINA B

Kiel - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

26:29 (15:14)

AALBORG - KIELCE 30:34

PSG - VESZPREM 33:28

MEŠKOV BREST - FLENSBURG 28:30

Vrstni red: PSG 12, Veszprem 11, Flensburg 10, Kielce 6, Meškov, Kiel in Celje PL po 5, Aalborg 2.

D. S.