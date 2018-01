Zdovc: Mi smo že plačali davek igranja na treh frontah

Pregled iger slovenskih košarkarjev

29. januar 2018 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ekipa je utrujena, mrtva, saj ni lahko držati tega ritma," je po porazu proti Petrolu Olimpiji dejal Jure Zdovc, ki vodi Cedevito. Zagrebčani namreč podobno kot zmaji igrajo v treh tekmovanjih.

Čeprav imajo v hrvaški prestolnici višji proračun kot Olimpija in kakovostnejšo zasedbo, pa se kljub bistveno boljšim rezultatom, kot jih imajo v Ljubljani, tudi Cedeviti močno pozna, da ima tako natrpan urnik z vsaj tremi tekmami vsak teden. "Rekel sem, da bom nehal jokati, saj sem zdaj nekaj časa jamral in jokal. Težko kdo poleg nas razume, kako je. Praktično najbolj "nastradamo" trenerji. Okorn je na primer že šel. Ni lahko, saj praktično ne treniraš nič in je vse improvizacija. Izgubljaš energijo, počasi tudi voljo in nekako ne veš, kaj bi naredil. Mi smo že plačali svoj davek igranja na treh frontah, saj smo samo zaradi tega izpadli iz Evropskega pokala. Lahko bi zmagali dve tekmi, ko je bila razlika nekaj točk. Preprosto se vse skupaj nabira. Skupaj s superpokalom smo odigrali že skoraj 50 tekem. Je težko, a ne bom jokal, saj to igralci takoj izkoristijo (smeh, op. a.). Jaz moram biti tisti zmaj," je povedal Zdovc.

Tako kot oba Olimpijina trenerja tudi slovenski strokovnjak na klopi Cedevite v takšnem položaju pogreša čas za normalne treninge. Če je cilj vodstva ljubljanskega kluba urediti, da Olimpija naslednjo sezono ne bo igrala rednega dela državnega prvenstva, kjer tekme štejejo le za uvrstitev v ligo za prvaka, pa je na Hrvaškem težje, saj je drugačen sistem: "V Sloveniji je malce drugače, saj se igra še liga za prvaka. Na Hrvaškem tega ni in je po rednem delu, kjer je 13 ekip, takoj končnica. Pač moramo vse tekme zmagati. Na vseh frontah greš na nož in jasno je, da boš slej kot prej nekje padel. Samo vprašanje časa je. V Evropi smo naleteli na težko skupino, kjer so same dobre in fizično močne ekipe. Potem smo imeli še ene dve poškodbi in se je takoj videlo, da nas je malce zmanjkalo. Ni nam lahko, saj ne veš, ko imaš prost dan, ali bi treniral ali bi izkoristil za počitek. Klub se bori, da bi se tu kaj spremenilo. Jaz nimam pri tem nič in ne vem, kako bo. Jasno pa je, da to nobenemu ne koristi in ne vem, v čem je smisel tega."

Vseeno pa so rezultati Cedevite dobri. V državnem prvenstvu, kjer je že dan po tekmi v Tivoliju gostovala v Zadru, ima po 13 tekmah en poraz, v Ligi ABA s petimi neuspehi trdno drži tretje mesto, v Evropskem pokalu se je uvrstila v drugi del, kjer pa bo izpadla. "Vmes smo med sezono imeli dober niz. Na začetku smo imeli nekaj težav, saj smo imeli veliko reprezentantov in smo se pozno zbrali. Še Johnsona smo pozno dobili iz Kitajske. Poleg tega smo imeli že takrat naporen ritem in smo izgubili nekaj tekem. Preden se uigraš, potrebuješ nekaj časa. Potem smo se uigrali in našli ritem, zdaj pa smo padli kar v neko krizo. Ekipa je sicer dobra, a problem je, da so igralci utrujeni. Ko si ves čas skupaj in ne gre vse po načrtu, se začnejo med igralci tudi kakšni prepiri. Na zadnjih tekmah je bilo evidentno, da je prisotne veliko nervoze. Ko ne gre, se začnejo iskati alibiji. Moramo preživeti še dober mesec. Februar bo težak. Čaka nas še pokal, potem pa pride premor, ko bomo malce zadihali, čeprav imamo veliko reprezentantov," je ob tem povedal najtrofejnejši slovenski košarkar.

Cilj osvojiti jadransko ligo

Po zelo uspešni igralski karieri se je podal v trenerske vode. Izkazal se je tudi v vlogi slovenskega selektorja. Ko je zapustil Olimpijo, je odšel najprej v Rusijo, nato pa je deloval še v Turčiji in Grčiji. V Atenah – v Grčiji je nasploh kot igralec pustil izjemen pečat – s pogoji dela ni bil zadovoljen, drugače pa je v Zagrebu: "Glede pogojev absolutno nimam pripomb. Organizacija je vrhunska. Pogoji za delo so fantastični. Če ste bili v Cedevitinem trening centru, ste to lahko videli. Glede tega ni dilem. Problem je le, da nimamo svojega domovanja. Igramo v Domu sportova in v Draženu Petroviću. Poleg tega klub nima nekih navijačev. Sploh zdaj je to problem, ko si malce utrujen, te potem oni lahko dvignejo. Tega ni. Vse ostalo pa je na vrhunski ravni."

Cedevita je najboljši hrvaški klub zadnjih let, a v Zagrebu imajo še višje ambicije. Zato so tudi pripeljali Zdovca, cilj v letošnji sezoni pa je osvojiti kar tri lovorike. Prvič želijo na vrh Jadrana, ki bi jim prinesel vrnitev v Evroligo, kjer od spremembe sistema še niso bili. "Mi moramo biti prvi. To je naš cilj in tudi mora biti tak. Vemo, da je tu Zvezda korak pred nami, po navijačih, izkušnjah, moštvu ... Zdaj so se še okrepili. Ampak mi moramo imeti tak cilj. Hočemo v Evroligo. Kot zdaj kaže, se bomo verjetno z Zvezdo srečali v polfinalu. Hkrati sta jasno cilj tudi obe domači lovoriki. Cilji so in morajo biti visoki," je dejal Zdovc, ki se zaveda, da je v Ligi ABA poleg Zvezde zelo resen konkurent za naslov tudi trenutno vodilna Budućnost: "Budućnost preseneča, a igra fantastično. Ima pravo atmosfero, tudi nekaj sreče, ki jo je treba imeti. Mi smo imeli do zdaj kar precej smole. Vendar pa Budučnost igra res dobro, je pa sezona še dolga."

Ko je bil Zdovc še selektor, je skušal reprezentanci priključiti takrat komaj 16-letnega Luko Dončića. Zdaj v Cedeviti dela z njegovim vrstnikom Džananom Muso. Bosanski košarkar velja za verjetno trenutno najbolj nadarjenega evropskega košarkarja ob Dončiću. "Glavni problem Muse je obramba, kjer je slab in ga veliko ne zanima. Tu se borimo z njim. Ko je obramba ob naši klopi, je prva moja naloga, da ga z "Musa, Musa" zbudim, da se ustavi, spusti in gre v prežo. Pa ne samo "na žogi", težava je, ker spi v obrambi. Tako je bilo tudi proti Olimpiji, ko so ga hitro kaznovali, ko je bila obramba na drugi strani. Če v napadu ne da, je pa potem minus. Ko ga imamo pod nadzorom, je videti bolje. Vsekakor pa je velik talent. Tudi "živi" na tem talentu, bi rekel. Seveda ga čaka še veliko dela. Sem pa tudi zato vztrajal, da Murphy gre in da poskušamo poriniti Muso, domačega mladega igralca, v ospredje," je pristavil Zdovc.

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 16. krog DP: Gaziantep - Galatasaray 66:77

12. krog Liga prvakov: Ventspils - Gaziantep 91:103 14

36 0 (0/1 za dve, 0/1 za tri)

9 (3/3 za dve, 0/3 za tri) 2

5 1

2 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 18. krog DP: Fuenlabrada - Andorra 77:85 24 19 (4/8 za dve, 1/3 za tri) 3 2 Vlatko Čančar, Mega Bemax (SRB)

Žiga Dimec, Krka (SLO)

15. krog DP: Krka - Tajfun 89:99

15. krog ABA 2: Krka - Rogaška 81:73 28

23 17 (5/7 za dve)

12 (2/4 za dve) 6

8 3

1 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA/NBA) Miami - Charlotte 95:91

Miami - Sacramento 88:89 23

31 5 (2/5 za dve, 0/3 za tri)

23 (5/9 za dve, 3/5 za tri) 1

2 4

1 Zoran Dragić, Anadolu Efes (TUR)

16. krog DP: Efes - Karšiyaka 89:77

20. krog Evroliga: Real - Efes 87:68 26

33 13 (2/3 za dve, 2/4 za tri)

18 (4/9 za dve, 3/6 za tri) 4

5 3

3 Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 18. krog DP: Real - Bilbao 95:65

20. krog Evroliga: Real - Efes 87:68 18

23 15 (4/6 za dve, 1/1 za tri)

17 (5/10 za dve, 1/3 za tri) 6

6 2

5 Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 15. krog DP: Rogaška - Primorska 79:68

15. krog ABA 2: Lovćen - Primorska 80:81 12

ni igral 2 (0/1 za tri)

1

3

Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 15. krog DP: Olimpija - Šenčur 64:59

18. krog Liga ABA: Olimpija - Cedevita 65:64 12. krog Liga prvakov: Venezia - Olimpija 84:67

27

29

31 6 (2/5 za dve, 0/2 za tri)

12 (3/5 za dve, 1/4 za tri)

24 (6/9 za dve, 2/2 za tri) 3

4

6 6

2

4 Jaka Klobučar, Istanbul (TUR) 16. krog DP: Istanbul - Eskišehir 85:71

4. krog 2. dela Fiba EC: Istanbul - Le Portel 80:83 27

40 14 (2/5 za dve, 2/5 za tri)

12 (3/6 za dve, 0/3 za tri) 1

4 5

10 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) 15. krog DP: Rogaška - Primorska 79:68

15. krog ABA 2: Lovćen - Primorska 80:81 15

11 3 (1/2 za dve, 0/3 za tri)

2 (1/2 za dve) 3

2 0

0 Miha Lapornik, Cluj Napoca (ROM) 16. krog DP: Targu Mures - Cluj Napoca 62:101

4. krog 2. dela Fiba EC: Groningen - Cluj Napoca 92:72 12

31 20 (4/4 za dve, 4/4 za tri)

21 (1/3 za dve, 5/7 za tri) 1

3 1

1 Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) poškodovan Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 15. krog DP: Helios - Zlatorog 79:76 39 22 (3/9 za dve) 9 3 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 17. krog: Brindisi - Pistoia 88:74 20 12 (4/5 za dve, 1/3 za tri) 2 1 Edo Murić, Zielona Gora (POL) 18. krog DP: Zielona Gora - Polpharma 98:91

12. krog Liga prvakov: Zielona Gora - Oostende 98:68 7

20 2

6 (2/5 za dve, 0/2 za tri) 0

4 0

2 Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 19. krog DP: Bonn - Brose 106:69

20. krog Evroliga: CSKA - Brose 81:72 18

19 8 (2/3 za tri)

2 (1/1 za dve, 0/1 za tri) 2

1 3

2 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 15. krog ABA 2: Krka - Rogaška 81:73 16 5 (0/2 za dve, 1/3 za tri) 1 2 Alen Omić, Crvena zvezda (SRB) 20. krog Evroliga: Crvena zvezda - Olympiacos 89:78 15 6 (3/5 za dve) 6 0 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 18. krog DP: Monaco - Levallois 78:77 25 14 (4/7 za dve, 1/5 za tri) 2 7 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) 18. krog DP: Real - Bilbao 95:65 15 7 (2/4 za dve, 1/2 za tri) 3 1 Matic Rebec, Sixt Primorska (SLO) 15. krog DP: Rogaška - Primorska 79:68

15. krog ABA 2: Lovćen - Primorska 80:81 21

31 5 (1/2 za dve, 1/3 za tri)

15 (4/4 za dve, 2/6 za tri) 1

1 5

6 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 18. krog DP: Fuenlabrada - Andorra 77:85 10 0 (0/1 za dve, 0/2 za tri) 0 1 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO)

15. krog DP: Ilirija - Hopsi 78:69 28 7 (2/7 za dve, 1/2 za tri) 4 2 Beno Udrih, Žalgiris Kaunas (LIT)

18. krog DP: Žalgiris - Žvaigždes 91:80

20. krog Evrolige: Panathinaikos - Žalgiris 94:93 23

8 10 (2/5 za dve, 1/3 za tri)

2 (1/6 za dve) 5

1 8

0 Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) 16. krog DP: Banvit - Fenerbahče 63:61

12. krog Liga prvakov: Banvit - Rosa 74:64 19

16 8 (4/10 za dve)

7 (3/6 za dve) 4

4 0

1 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 17. krog: Sassari - Torino 92:80

4. krog Top 16 Evropski pokal: Lietuvos Rytas - Torino 101:68 ni igral

30

14 (2/5 za dve, 2/3 za tri)

1

0 Saša Zagorac brez kluba

Tilen Jamnik