Kanadski hokejisti bodo v Pjongčangu branili naslov olimpijskih zmagovalcev iz Sočija. Foto: Reuters Igralci smo izredno razočarani in smo odločno proti kratkovidni odločitvi Lige NHL, da se ne smemo udeležiti olimpijskih iger. Kakršna koli nevšečnost, ki jo bodo olimpijske igre naredile na urniku tekem za naslednjo sezono, predstavlja majhno ceno za to, da našo igro in največje igralce predstavimo na tem ogromnem mednarodnem prizorišču. Komisionar Lige NBA Gary Bettman je sporočil, da liga ne bo prekinila tekmovanja v času zimskih olimpijskih iger. Foto: Reuters Sorodne novice Na olimpijskem turnirju brez zvezdnikov Lige NHL

Združenje igralcev Lige NHL: Hokejisti smo tudi patrioti!

Odločitev Lige NHL, da ne bo prekinila tekmovanja, buri duhove

4. april 2017 ob 12:55

New York City - MMC RTV SLO

Potem, ko je vodstvo Lige NHL sporočilo, da prihodnje leto zaradi februarskih olimpijskih iger ne bo prekinjalo sezone in ne bo omogočilo igralcem nastopa na olimpijskem turnirju, so se oglasili v Združenju iglracev Lige NHL (NHLPA).

Za razliko od zadnjih petih olimpijskih iger od Nagana 1998, ko je Liga NHL za tri tedne prekinila sezono, da so se lahko najboljši hokejisti sveta udeležili olimpijskega turnirja, je vodstvo najmočnejše lige na svetu zdaj sklenilo, da temu ne bo tako. Številni ljubitelji hokeja so prepričani, da so igre v Južni Koreji s tem tudi svoje najbolj atraktivno tekmovanje.

Prekinitev namreč ni bila preveč priljubljena pri lastnikih klubov, tokrat so pogajanja med njimi, Mednarodnim olimpijskim komitejem, Združenjem igralcev NHL-a in Mednarodno hokejsko zvezo padla v vodo, in to kljub temu, da je bil MOK vnovič pripravljen finančno podpreti prihod zvezdnikov na igre. Nazadnje leta 2014 je pristal na to, da igralcem pokrije zavarovalnino in potne stroške, kar je stalo približno 14 milijonov ameriških dolarjev, medtem ko za leto 2018 ni pristal na te pogoje.

Igralci v NHL-u so tudi patrioti

"Igralci smo izredno razočarani in smo odločno proti kratkovidni odločitvi Lige NHL, da se ne smemo udeležiti olimpijskih iger. Kakršna koli nevšečnost, ki jo bodo olimpijske igre naredile na urniku tekem za naslednjo sezono, predstavlja majhno ceno za to, da našo igro in največje igralce predstavimo na tem ogromnem mednarodnem prizorišču. V letih 2018 in 2022 v Aziji olimpijski turnir predstavlja veliko priložnost. Liga NHL lahko verjame, da s svojo odločitvijo kaznuje Mednarodni olimpijski komite ali igralce, saj lastniki klubov ne dobijo pomembne koncesije. A njena odločitev ovira prepoznavnost našega športa, saj liga na ta način zavrača možnost, da bi dosegli še več hokejskih navdušencev," so zapisali v Združenju igralcev Lige NHL.

Dodali so: "Še več, odločitev je padla po tem, ko se je z Mednarodnim olimpijskim komitejem in Mednarodno hokejsko zvezo dogovorila glede logistike in zavarovanja. Prizadevanja lige, da za odločitev krivi druge, je neposrečena. Hokejisti v Ligi NHL smo tudi patrioti in tega ne mislimo kar tako požreti. Dostojno spoštovanje mnenj igralcev je pomembno. Pri odločitvi je sodelovala samo liga. To je zelo žalostno za igro, igralce in milijone zvestih oboževalcev hokeja."

Olimpijski hokejski turnir se bo začel 10., končal pa 25. februarja prihodnje leto. Na turnirju bodo poleg Slovenije nastopile še reprezentance Kanade, Češke, Rusije, ZDA, Švedske, Finske, Švice, Južne Koreje, Slovaške, Norveške in Nemčije.

M. L.