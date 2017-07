Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Leonardo Mayer je največje uspehe v karieri dosegel v Hamburgu. Foto: EPA Yannick Hanfmann je presegel vsa pričakovanja v Gstaadu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Že drugi teden zapored v finalu turnirja ATP srečni poraženec

Hanfmann in Fognini v finalu turnirja v Gstaadu

29. julij 2017 ob 17:31

Hamburg - MMC RTV SLO

Argentinec Leonardo Mayer in Nemec Florian Mayer sta se uvrstila v finale teniškega turnirja v Hamburgu. Že drugi teden zapored bo na turnirju ATP v finalu igral srečni poraženec.

30-letni Leonardo Mayer, ki je leta 2014 že dvignil prestižni pokal na turnirju v Hamburgu, je prejšnjo nedeljo izpadel v zadnjem krogu kvalifikacij proti Nemcu Rudolfu Mollekerju. Imel je veliko srečo, ker je Slovak Martin Kližan odpovedal nastop zaradi poškodbe mečne mišice. Mayer se je prebil v glavni žreb in ugnal prvega nosilca Alberta Ramosa Vinolasa, nato pa stopnjeval formo in do finala ni več oddal niti niza.

Argentinec je v prvem polfinalnem dvoboju premagal rojaka Federica Del Bonisa s 6:3 in 7:5 po uri in 24 minutah. Serviral je šest asov in znova zablestel na igriščih teniškega kompleksa Rothenbaum, kjer je osvojil edini turnir ATP v karieri. V nedeljo ima lepo priložnost za pravi podvig. Prejšnji teden je v Umagu zmagal srečni poraženec Andrej Rublev.

V drugem polfinalnem dvoboju je Nemec Philipp Kohlschreiber predal dvoboj proti rojaku Florianu Mayerju zaradi poškodbe stegenske mišice pri izidu 6:4 in 2:3.

Kvalifikant Hanfmann rešil štiri zaključne žoge

V Gstaadu se bosta v finalu pomerila Fabio Fognini in Yannick Hanfmann. Nemec je pripravil pravo senzacijo, saj se je v finale prebil iz kvalifikacij. 170. igralec sveta je šele tretjič v karieri v glavnem delu žreba turnirja ATP, letos je zaigral že v Münchnu in Stuttgartu.

V polfinalu je bil večkrat v izgubljenem položaju, saj je Robin Haase dobil prvi niz in imel na začetku drugega brejk prednosti. Nizozemec je imel v podaljšani igri drugega niza pri vodstvu s 6:4 že dve zaključni žogi, ki ju ni unovčil. 25-letni Hanfmann je nanizal štiri točke zapored in izsilil odločilni niz. Hasse je imel pri vodstvu s 6:5 še dve zaključni žogi, a je žilavi Hanfmann izenačil na 6:6 in dobil podaljšano igro s 7:4 po dveh urah in 28 minutah.

HAMBURG, polfinale

(1.499.940 evrov, pesek)



L. MAYER (ARG) - DELBONIS (ARG)

6:3, 7:5

F. MAYER (NEM) - KOHLSCHREIBER (NEM)

4:6, 3:2, b.b.

GSTAAD, polfinale

(540.310 evrov, pesek)



HANFMANN (NEM) - HAASE (NIZ/6)

3:6, 7:6, 7:6

FOGNINI (ITA/4) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/2)

5:7, 6:2, 6:3



ATLANTA, četrtfinale

(720.410 am. dolarjev, trda podlaga)



EDMUND (VB/5) - SOCK (ZDA/1)

6:4, 6:1

HARRISON (ZDA/4) - EUBANKS (ZDA)

6:1, 6:2

MÜLLER (LUKS/3) - PAUL (ZDA)

6:3, 6:1

ISNER (ZDA/2) - LACKO (SLK)

7:5, 6:4

BASTAD, polfinale

(250.000 am. dolarjev, pesek)



WOZNIACKI (DAN/1) - MERTENS (BEL)



SINIAKOVA (ČEŠ/7) - GARCIA (FRA/3)

6:2, 7:5

A. G.