Že po dveh dneh konec slovenskih upov v Pretorii

Nedeljska dvoboja zgolj formalnost

8. april 2017 ob 17:51

Pretoria - MMC RTV SLO/STA

Slovenska moška teniška reprezentanca je v dvoboju Davisovega pokala proti Južnoafriški republiki v Pretorii izgubila tudi dvoboj dvojic, tako da po dveh dneh zaostaja z 0:3.

Slovenija bo tudi v letu 2018 nastopala v drugi evroafriški skupini. Slovenske barve sta v soboto zastopala Tomislav Ternar in Grega Žemlja ter bila proti favorizirani postavi Južnoafriške republike, v kateri je bil ključni člen enajsti igralec sveta med dvojicami, Raven Klaasen, brez pravih možnosti za presenečenje. Po uri in 48 minutah igre sta izgubila s 6:7, 2:6 in 4:6.

Slovenija brez Kavčiča in Role

Oslabljena slovenska reprezentanca, v kateri manjkata Blaž Kavčič in Blaž Rola, si je usodo zapečatila že prvi dan tekmovanja, ko je izgubila oba dvoboja. Mike Urbanija je z igrišča odšel že po uri in 13 minutah, Grega Žemlja pa se je boril štiri ure in 18 minut na koncu pa po vodstvu z 2:0 v nizih izgubil podaljšano igro petega niza.

Slovenija je v letu 2017 premagala le Monako, s čimer si je zagotovila obstanek v drugi evroafriški skupini. Izbranci kapetana Blaža Trupeja imajo v zadnjih treh letih negativno bilanco; na sedmih partijah so zmagali le dvakrat.

TENIS



DAVISOV POKAL



DRUGA EVROAFRIŠKA SKUPINA, 2. krog



Pretoria (trda podlaga):

JUŽNA AFRIKA - SLOVENIJA 3:0



Harris - Urbanija 6:1, 6:1, 6:2



Scholtz - Žemlja

3:6, 6:7 (1), 7:6 (6), 7:6 (4), 7:6 (7)



Klaasen/Roelofse - Ternar/Žitnik

7:6 (6), 6:2, 6:4



Nedelja:

Harris - Žemlja



Scholtz - Urbanija

A. V.