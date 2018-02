Že pogled na klanec Faka zabolel, kaj šele delo do vrha

Faka in Bauerja spodbujali tudi kurenti

18. februar 2018 ob 14:54

Pjongčang - MMC RTV SLO

"V vsakem krogu sem poskušal v bistvu iti čez to mejo svojih zmožnosti, kar sem tudi plačal v zadnjem krogu, ko nisem imel več moči," je po tekmi s skupinskim štartom dejal Jakov Fak.

30-letni biatlonec iz Mrkopalja na Hrvaškem je v Pjongčangu svojo nalogo že opravil za oceno odlično. V četrtek si je na posamični preizkušnji priboril srebrno kolajno – do zdaj edino slovensko na igrah v Južni Koreji. Tri dni pozneje je bil na štartu tekme s skupinskim štartom, ki je za gledalce in hkrati tudi za tekmovalce izjemno razburljiva, saj gre za dejanski boj mož na moža. Jakov je bil po prvih dveh strelskih nastopih, ko je bil stoodstoten, v ospredju, na prvem streljanju stoje pa je zgrešil zadnji strel in boj za najvišja mesta je bil izgubljen.

Ko je četrtič zapustil strelišče, je bil za tretjim mestom na šestem oddaljen 11 sekund, a mu je v teku za zadnji napad zmanjkalo moči. Na koncu je bil deseti, vseeno pa je bil v cilju prešerne volje. Kako tudi ne, saj ga, kot je povedal, vsak pogled na srebrno nagrado, ki jo ima ob postelji, navda z veseljem. "Ta nastop je bil zelo naporen, bila je malce kaotična tekma, ko smo bili vsi, drug čez drugega, ampak sem vseeno užival, saj je bil pravi moški boj do konca. V vsakem krogu sem poskušal v bistvu iti čez to mejo svojih zmožnosti in iztisnil iz sebe vse, kar sem tudi plačal v zadnjem krogu, ko nisem imel več moči. Rekel sem si, da ni prostora za neko taktiziranje, ampak moram vsakič poskusiti uspešno streljati in pobegniti tistim, ki bodo grešili. Eni so bili tokrat zares hitri. Malo mi je zmanjkalo energije. Že samo pogled na klanec je zabolel, kaj šele delo do vrha," je tekmo opisal.

Na tretjem streljanju je hitro pokril prve štiri tarče, nato pa počakal in ustrelil mimo pete: "Škoda tega zgrešenega strela. Lahko bi streljal v ritmu in ga zadel, če me ne bi zmotila solza v očeh. To se hitro zgodi v takem vremenu. Preprosto ni hotela iti iz očesa. Je bila premajhna (smeh, op. a.). Strel sem odložil in šel od začetka, ampak, kot kaže, ne dovolj dobro." Razburljiv je bil zaključek tekme, ko je Martin Fourcade za las v ciljnem špritnu prehitel Simona Schemppa, tretji je bil branilec olimpijskega naslova v tej disciplini iz Sočija Emile Hegle Svendsen.

Po osvojeni kolajni Jakov prvo noč ni mogel spati. Dan pozneje je sledila podelitev in sprejem v Slovenski hiši. Tudi zatem je težko zatisnil očesi in zaspal šele ponoči. "Toliko stvari se zavrti za nazaj. Trudiš se zaspati, pa ne gre, ker se v tebi vrti toliko emocij," je povedal. Dodal je, da je bilo zaradi osvojene medalje lažje nastopiti, saj je bil lahko sproščen, mu je pa tudi takšen čustven napor pobral kar nekaj energije: "Z emotivnega vidika je bilo vse skupaj naporno in veliko praznjenje. Še posebej zaradi teh dveh sezon, ko sem imel ogromno težav z boleznimi. Da sem se vrnil in prišel celo do olimpijske kolajne, zame pomeni ogromno zmago. Vseeno sem si tokrat želel znova pokazati izvrstno predstavo. Malo je zmanjkalo, da bi bil na strelišču stoodstoten, v teku pa je to to. Preprosto, če bi lahko, bi z veseljem še več iztisnil iz tega telesa. Očitno je bilo to tokrat meja."

Na tekmi s skupinskim štartom se je biatlonski stadion v Alpensii skoraj popolnoma napolnil. Bilo je tudi kar lepo število slovenskih navijačev, na čelu katerih so bili kurenti, ki so ves čas glasno spodbujali Faka in Klemna Bauerja, ki je bil 20. "Odlični so bili. Zelo sem vesel, da imamo tudi tukaj, tako daleč od doma in Slovenije, domače navijače. To je zelo lepa poteza. S Klemnom sva se potrudila, kolikor je šlo. Od začetka sva se skupaj borila proti preostalim in mislim, da sva vseeno pošteno branila slovenske barve," je povedal Fak.

Bauer napadel najvišja mesta

Biatlonske posamične preizkušnje so se v Pjongčangu končale, zdaj so na sporedu še štafete in olimpijskega podprvaka s posamične tekme na 20 km tako čakata še dva nastopa: "Zelo sem utrujen, ampak sem vseeno zelo vesel. Najprej, da sem tu in da je ogromen uspeh za mano. Potrudil sem se, kolikor je šlo, a je bilo tokrat preprosto nekaj fantov boljših od mene. Tak je šport. Če tekmuješ v vseh disciplinah, se nabere čez 70 kilometrov dirk in je kar naporno. Zdaj nas čakajo štafete, ki so krajše. Do takrat bom že vsaj nekoliko bolj spočit. Poskusili bomo pustiti čim boljši vtis. Imamo zelo mlade kolega in kolegici, ki so perspektivni in se bodo borili z vsem srcem. S Klemnom bova nato poskusila pripeljati na čim višjem mestu v cilj."

Ob Faku bo glavni mož štafet Bauer, ki je o nastopu na tekmi s skupinskim štartom, kjer je silovito napadel, pristavil: "Bili ste priča, kako razburljiv je lahko ta naš šport. Seveda sem od štarta napadal, saj sem se zavedal, da je na koncu vseeno, ali sem osmi ali 20. Pač štejejo samo najvišja mesta, katera sem odkrito povedano napadal. Preprosto sem poskušal tvegati vse. Prvi zgrešeni strel sem lahko še kompenziral s hitrim streljanjem in hitrim tekom v drugem krogu, tisti dve napaki v stoje pa sta bili preveč in naredila se je razlika do najboljših. Takrat sem že vedel, da bo težko priti v stik z njimi. Res sem si želel pokazati najboljše, kar lahko naredim. Zato sem tudi brezkompromisno štartal, potem pa tisti napakici in načrt ter želje so se porušili. Lahko sem vseeno zadovoljen z nastopi v Pjongčangu. Se pa poznajo posledice štirih napornih tekem v osmih dneh. Vsi smo že utrujeni."

