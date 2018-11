Zeleni petek na tribunah, kaj pa na zelenici?

Danes od 20. ure prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

23. november 2018 ob 08:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

V središču pozornosti 17. kroga nogometnega prvenstva bo obračun Olimpije in Mure v Stožicah, kjer navijaška skupina Green Dragons ob praznovanju 30-letnice obljublja koreografijo "še nevidenenega na slovenski sceni".

Vstopnice za tako imenovani zeleni petek gredo odlično v prodajo. Obeta se okoli 10.000 gledalcev (do četrtka opoldne je bilo prodanih 8.200 vstopnic) in lepa kulisa za derbi kroga, ki jo bo popestrilo tudi več kot 1.000 navijačev iz Prekmurja. V počastitev jubileja Green Dragonsov bodo nogometaši Olimpije nastopili v posebnih dresih z logotipom navijaške skupine.

"Vesel sem, ko slišim številke, koliko vstopnic je prodanih. Nogomet se igra zaradi navijačev, zato bomo tokrat še bolj motivirani. Gledamo nase in na to, kako bomo boljši kot na zadnjih tekmah. Imamo obvezo do navijačev, ki jo želimo vedno znova izpolniti z atraktivno, napadalno in učinkovito igro," je tekmo napovedal trener Olimpije Zoran Barišić, ki je na klopi Ljubljančanov debitiral prav proti Muri. Septembra so Ljubljančani v Fazaneriji slavili z 2:0.

Barišića veseli, da so nared vsi igralci. Po poškodbi je popolnoma okreval Nik Kapun, ki je nazadnje igral na začetku septembra. Nič hujšega ni z vratarjem Aljažem Ivačičem, ki se je poškodoval na zadnjem treningu reprezentance.

Mura v Ljubljano prihaja s popotnico dveh zaporednih zmag in kot tretje uvrščeno moštvo slovenskega prvenstva. Eden izmed zanimivejših dvobojev bo med prvima strelcema prvenstva Rokom Kronavetrom in Rokom Sirkom, ki sta na vrhu z desetimi zadetki. Čeprav Mura na gostovanjih ne blesti, je Sirk optimist: "Analizirali smo jo, vidijo se odtisi novega trenerja, ampak mislim, da ima Olimpija tudi svoje pomanjkljivosti, zato lahko gremo na tekmo optimistično. Kako se bomo lotili dvoboja, ali bolj obrambno ali napadalno, pa naj ostane skrivnost."

Prenos tekme si boste lahko ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju. Srečanje se bo začelo ob 20.15, studijski del ob 20.00.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 17. krog

Petek ob 20.15:

OLIMPIJA - MURA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Sobota ob 14.45:

CELJE - RUDAR



Ob 17.00:

MARIBOR - KRŠKO



Nedelja ob 13.00:

TRIGLAV - DOMŽALE



Ob 15.00:

GORICA - ALUMINIJ

Lestvica: MARIBOR 16 11 3 2 47:14 36 OLIMPIJA 16 9 5 2 34:19 32 MURA 16 6 4 6 24:22 22 GORICA 16 5 7 4 21:24 22 DOMŽALE 16 5 6 5 28:24 21 ALUMINIJ 16 6 3 7 24:25 21 CELJE 16 4 8 4 18:24 20 TRIGLAV 16 4 3 9 22:36 15 RUDAR 16 4 3 9 16:35 15 KRŠKO 16 2 6 8 12:23 12

