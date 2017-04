Železarji imajo prvi zaključni plošček

Tekma v Tivoliju se bo začela ob 19.15

12. april 2017 ob 14:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po nocojšnji tretji tekmi finala državnega hokejskega prvenstva bo morda že znan prvak. Igralci Jesenic vodijo z 2:0 in bodo v primeru zmage v Tivoliju osvojili 11. naslov v samostojni Sloveniji.

Tekma v Ljubljani se bo začela ob 19.15. Če bo zmagala Olimpija, se bo finalna serija podaljšala vsaj do petka, ko bo na Jesenicah četrta tekma. Prvak bo znan najpozneje v nedeljo, ko je na sporedu peta, odločilna tekma.

Prvo tekmo so v Ljubljani z 10:5 dobili Jeseničani, ki so bili boljši tudi v nedeljo na domačem ledu s 6:3.

Naslov branijo Ljubljančani, ki so lani v finalu premagali stare znance s 3:2. Potek letošnjega finala je pokazal, da imajo prednost gorenjski hokejisti, predvsem zaradi tekmovalnega ritma, saj so do končnice domačega prvenstva igrali v alpski ligi, kjer so prišli do petih polfinalnih tekem z Asiagom. Na drugi strani je Olimpija po koncu rednega dela v Ligi Ebel tekmovalno skorajda povsem mirovala. V šestih tednih je odigrala le dve polfinalni tekmi s Slavijo.

V samostojni Sloveniji imajo več naslovov zeleno-beli iz Ljubljane, ki so od sezone 1991/92 zbrali 15 lovorik. Jeseniški hokejisti jih imajo deset, zadnjo iz sezone 2014/15.

Tretja tekma, sreda ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE (0:2)



Morebitni tekmi



Petek ob 19.15:

SIJ ACRONI JESENICE - OLIMPIJA



Nedelja ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

R. K.