Foto: Železarji izkoristili prvi zaključni plošček za 11. zvezdico

Finalno serijo odločil Logar z golom v 6. minuti podaljška

12. april 2017 ob 14:55,

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti Sij Acroni Jesenic so postali državni prvaki, potem ko so tretjič slavili v letošnji finalni seriji. Tekmo v Hali Tivoli so po podaljšku dobili s 4:3, odločil je Miha Logar.

Ljubljančani so po dveh gladkih zmagah Jeseničanov tokrat v Hali Tivoli železarjem nudili dostojen odpor, zmagovalca in novega državnega prvaka smo dobili šele po podaljšku, ko je Logar zadel z leve strani in poskrbel za huronsko navdušenje med navijači z Gorenjske.

Jesenice so tako v finalni seriji pometle z Olimpijo. Na treh tekmah so dosegle kar 20 zadetkov, prejele so jih 11. Prvo tekmo so dobile s 5:10, drugo s 6:3 in zadnjo s 4:3. To je bil za ekipo s Podmežakle 11. naslov državnega prvaka, Olimpija ostaja pri 15. Tretje mesto v letošnji sezoni je osvojila Playboy Slavija, ki je v edini tekmi za 3. mesto premagala Celjane.

Mušič zadel iz mrtvega kota

V prvi tretjini so bili Ljubljančani podjetnejši od nasprotnika z Gorenjske, pokazali so večjo željo po zadetku in ga v 14. minuti tudi dosegli. Jeseničani so storili napako pri menjavi, na ledu je bilo preveč igralcev, za dve minuti je na kazensko klop odšel Jaka Ankerst. To so gostitelji izkoristili. Dolgo so pletli mrežo okoli jeseniškega gola, plošček je v mrežo nato vendarle pospravil Aleš Mušič, ki je presenetil vratarja Žana Usa in zadel iz mrtvega kota. Ob koncu tretjine se je power play ponudil tudi železarjem, a do izteka prvih 20 minut niso resneje ogrozili ljubljanskih vrat. Še najbolj vroče je bilo ob ostri podaji Jureta Sotlarja pred vrata, ostalo je pri 1:0.

Po golu Uduča zadeli tudi železarji

Olimpija je drugo tretjino začela odlično in prek Aljaža Uduča po podaji Črta Snoja vodstvo podvojila na 2:0, vendar veselje navijačev zeleno-črnih ni trajalo dolgo. Namreč, v 24. minuti so Jesenice vrnile udarec. Po kaosu pred ljubljanskimi vrati in večkratnemu odbijanju, je plošček v prazno mrežo iz neposredne bližine zabil Miha Logar. V zadnjem delu druge tretjine je bil za dve minuti izključen Eric Pance, vendar Ljubljančani prednosti igralca več na ledu niso znali izkoristiti. Preveč je bilo kompliciranja in netočnih podaj pred vrati nasprotnika. Power play se je nato ponudil še Jeseničanom, 39 sekund so celo igrali z dvema igralcema več na ledu, potem ko je bil po Marku Čeponu izključen še Raphael Bussieres, vendar je mreža Jeffa Frazeeja obmirovala.

Sodniki so nato zaradi neprimernega vedenja navijačev - na led sta priletela izruvan sedež in bakla - tretjino predčasno končali, preostali čas so dodali k zadnji tretjini.

Magovac za izenačenje, Čimžar za preobrat

V uvodnih minutah zadnje tretjine se je Jeseničanom ponudil nov power play, ki so ga vendarle izkoristili. Ankerst je ob prvi vratnici lepo zadržal plošček in ga poslal na drugo, kjer je Aleksandar Magovac zlahka zatresel prazno mrežo. 2:2. Izenačujoči zadetek je 'zbudil' železarje, ki so zaigrali precej bolje, v napadu so bili podjetnejši, večkrat so resneje pritisnili na Olimpijino obrambo, izigrali so jo v 46. minuti. Žan Jezovšek je z natančno globinsko podajo v ogenj poslal Tadeja Čimžarja, ki je oddrsal med dvema domačima branilcema in plošček v mrežo pospravil med Frazeejevema nogama. Preobrat.

Uduč poravnal izid

Navijači z Gorenjske so rajali na tribunah Hale Tivoli, a so v 48. minuti obmolknili, ko se je še drugič na tekmi med strelce vpisal Uduč. Levi krilni napadalec zmajev je suvereno izkoristil prednost igralca več na ledu - izključen je bil Nejc Berlisk -, sprehodil se je skozi razredčeno obrambo, hladnokrvno je preigral Usa in zadel za 3:3. S tem izidom se je redni del srečanja tudi končal.

Logar še drugič ukanil Frazeeja

Hokejisti Olimpije so se morali v uvodnih minutah podaljška več ali manj le braniti, za dve minuti je bil izključen Mušič. Jeseničani so dolgo pletli mrežo okrog ljubljanskega gola, vendar niso resneje ogrozili Frazeejevih vrat. Šele ob Mušičevi vrnitvi na led je Logar sprožil z leve strani in zadel ob vratnici za 11. naslov jeseniškega kolektiva v samostojni Sloveniji. Rajanje Gorenjcev se je lahko pričelo ...

Tretja tekma:

Olimpija - SIJ ACRONI JESENICE 0:2

3:4 (1:0, 1:1, 1:2)

2.200; Mušič 14., Uduč 22., 48.; Logar 24., 66., Magovac 42., Čimžar 46.

Vsi državni prvaki v samostojni Sloveniji:

1991/1992: Jesenice

1992/1993: Jesenice

1993/1994: Jesenice

1994/1995: Olimpija

1995/1996: Olimpija

1996/1997: Olimpija

1997/1998: Olimpija

1998/1999: Olimpija

1999/2000: Olimpija

2000/2001: Olimpija

2001/2002: Olimpija

2002/2003: Olimpija

2003/2004: Olimpija

2004/2005: Jesenice

2005/2006: Jesenice

2006/2007: Olimpija

2007/2008: Jesenice

2008/2009: Jesenice

2009/2010: Jesenice

2010/2011: Jesenice

2011/2012: Olimpija

2012/2013: Olimpija

2013/2014: Olimpija

2014/2015: Jesenice

2015/2016: Olimpija

2016/2017: Jesenice

