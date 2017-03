Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jure Sotlar je bil junak v Podmežakli. S tremi goli je zablestel in obdržal Jeseničane v igri za preboj v finale. Foto: BoBo Sorodne novice Jeseničani po izjemno slabem začetku nemočni v Asiagu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Železarji po preobratu v zadnjih minutah izenačili na 1:1

Izjemni Sotlar zadel trikrat

22. marec 2017 ob 21:21

Jesenice - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti so na drugi tekmi polfinala Alpske lige premagali Asiago s 6:4 in izid v zmagah izenačili na 1:1. Italijani so še pet minut pred koncem vodili s 4:3.

Podmežakla je bila znova lepo napolnjena, zbralo se je 2.300 gledalcev. Slovenski reprezentant Rok Tičar je ob navdušenju s tribun vrgel prvi plošček.

Sotlar načel mrežo Asiaga

Znova je začetek tekme pripadel gostom, a so bili tokrat železarji precej bolj zbrani kot v soboto na prvem srečanju. Po natančnem strelu Jureta Sotlarja v 9. minuti so gostitelji povedli. Vratar Asiaga Frederic Cloutier je imel nato veliko dela, priložnosti so zamudili Sašo Rajsar, Jaka Ankerst in Aleksander Magovac.

Že po 26 sekundah druge tretjine je Krys Kolanos izenačil, dve minuti kasneje pa je Gulio Scandella že zrežiral vodstvo gostov. V 28. minuti je po akciji Magovca izenačil Marjan Manfreda. Kmalu po izenačenju sta s pestmi obračunala Eric Pance in Colin Long, ki sta se hladila pet minut na klopi za kaznovane igralce. Po protinapadu Rajsarja so domači prvič zaigrali z igralcem več. Hitri Sotlar je v 32. miniuti z akcijo okoli vrat matiral Cloutierja za vodstvo s 3:2.

Sotlar in Ankerst zrežirala preobrat v 17 sekundah

Asiago je izenačil v 43. minuti, ko je bil natančen Anthony Nigro. Razigrani Scandella je v 55. minuti poskrbel za vodstvo Italijanov in Jeseničani so bili v težavah. Najboljšo igro so prikazali v zadnjih minutah. Sotlar je dosegel hat-trick v 57. minuti po podaji Panceta. 17 sekund zatem je Ankerst zadel za 5:4 in gostje se niso več pobrali. Minuto in pol pred koncem je Cloutier zapustil vrata, kar je izkoristil Luka Kalan in 18 sekund pred zadnjim piskom sirene zatresel prazno mrežo.

Razmerje v strelih na vrata je bilo 41:39. Tretja tekma bo v soboto v Asiagu.

Polfinale, drugi tekmi:

SIJ ACRONI JESENICE - ASIAGO 1:1

6:4 (1:0, 2:2, 3:2)

2.300; Sotlar 9., 32., 57., Manfreda 28., Ankerst 57., Kalan 60.; Kolanos 21., Scandella 23., 54., Nigro 43.



CORTINA - RITTEN 1:0



Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na tri zmage.

A. G.