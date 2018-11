Železarji s tretjo zaporedno zmago ujeli neučinkovite zmaje

Olimpija v nedeljo gostuje v Feldkirchu

17. november 2018 ob 20:24

Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so po reprezentančnem premoru ujeli pravi ritem. V Podmežakli so premagali Bregenzerwald s 5:2 in se na lestvici izenačili s SŽ Olimpijo. Lustenau je odpravil zmaje s 3:0.

Jeseničani so se veselili tretje zaporedne zmage v Alpski ligi, Ljubljančani pa so doživeli že četrti zaporedni poraz in tudi v nedeljo jih ne čaka prav nič lažja naloga. Feldkirch, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Nik Zupančič, je že pred dvema tednoma v Tivoliju zmagal s 4:1.

Bašič zadel že v 21. sekundi

Gostitelji so v Podmežakli sanjsko začeli tekmo. Nik Pem je lepo prodrl po desni strani in zadrsal za vrata, nato pa podal pred gol, kjer je Luka Bašič pospravil plošček v mrežo.

Sodja odličen tudi na branilskem položaju

V 23. minuti je Gašper Seršen povišal na 2:0 po podaji Erika Svetine. Sredi druge tretjine je Jonas Kutzer zaradi naleta na ogrado prejel štiriminutno kazen, kar je unovčil Urban Sodja v 34. minuti z natančnim strelom pod prečko z leve strani. Tokrat je igral v vlogi branilca in se zares izkazal, potem ko se je vodstvo kluba zahvalilo za sodelovanje finskemu branilcu Jesseju Jyrkköju. Ko je na kazenski klopi sedel Philippe Paradies, je Bregenzerwald znižal. Christian Haidinger je z desne strani pospravil plošček pod prečko, potem ko se je odbil od ograde za vrati.

Kapetan Tavželj presenetil vratarja Becka

Gostje so dobili zalet in tudi zadnjo tretjino začeli bolje. Miiko Virtanen je znižal na 3:2 že po 24 sekundah, ko je z bližine med nogama ukanil Clarka Saundersa. V 51. minuti je kapetan Andrej Tavželj z močnim strelom od daleč presenetil vratarja Felixa Becka, ki mu je plošček ušel v mrežo. 45 sekund zatem je končni izid postavil Seršen po podaji Patrika Rajsarja izza vrat. Razmerje v strelih na vrata je bilo 33:36.

Vratar Jucers zaustavil vse strele zmajev

Ljubljanski hokejisti so se znašli v krizi, potem ko so v prvem delu sezone dobili devet tekem zapored. Lustaneu je povedel v 7. minuti, ko je zadel nekdanji hokejist Olimpije in Jesenic Adis Alagić ob prednosti igralca več. Na kazenski klopi je sedel Miha Zajc.

V 34. minuti je na 2:0 povišal Philip Putnik, končni izid pa je 53 sekund pred koncem druge tretjine postavil razigrani Alagić. V zadnji tretjini so bili Ljubljančani precej nevarnejši, a jim znova nikakor ni uspelo zadeti. Vratar Maris Jucers je zbral 30 obramb.

Vnuk: Pred vrati preveč kompliciramo

"Nismo bili veliko slabši, tekmec pa je zadel iz vsake priložnosti. Brez gola je zelo težko zmagovati. Pred vrati preveč kompliciramo. Prevelike luknje puščamo med napadalci in branilci. V nedeljo bomo skušali igrati bolj disciplinirano v Feldkirchu," je pojasnil trener Jure Vnuk.

"Imamo zelo dobro ekipo. Zelo sem zadovoljen z igro. Končno smo le povedli, potem smo se na zadnjih tekmah hitro znašli v zaostanku. Olimpija je boljša kot prejšnjo sezono," je poudaril junak tekme Alagić.

Navijači že nestrpno pričakujejo prvi letošnji derbi v dvorani Tivoli, ki bo naslednjo nedeljo. Prve tri derbije v letošnji sezoni so dobili zmaji, ki pa bodo morali v naslednjem tednu precej popraviti formo.

17. krog:

LUSTENAU - SŽ OLIMPIJA

3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

870; Alagić 7., 40., Putnik 34.

SIJ ACRONI JESENICE - BREGENZERWALD

5:2 (1:0, 2:1, 2:0)

763; Bašič 1., Seršen 23., 52., U. Sodja 34., Tavželj 51.; Haidinger 38., Virtanen 41.

MILANO - ZELL AM SEE 3:6

KITZBÜHEL - PUSTERTAL 2:4

FELDKIRCH - VIPITENO 2:3



FASSA - SALZBURG MLADI 2:4

Lestvica: PUSTERTAL 14 13 1 0 0 41 LUSTENAU 16 11 0 1 4 34 FELDKIRCH 15 9 1 2 3 31 SALZBURG MLADI 15 9 1 1 4 30 --------------------------------------- SŽ OLIMPIJA 16 10 0 0 6 30 SIJ ACRONI JESENICE 16 9 1 1 5 30 ASIAGO 13 7 2 2 2 27 RITTEN SPORT 13 8 0 0 5 24 VIPITENO 13 6 2 1 4 23 GARDENA 15 7 1 0 7 23 CORTINA 14 5 1 1 7 18 KITZBUHEL 14 5 1 1 7 18 --------------------------------------- ZELL AM SEE 15 4 2 1 8 17 BREGENZERWALD 17 2 1 3 11 11 MILANO 14 2 0 2 10 8 FASSA 12 1 1 0 10 5 KAC MLADI 16 0 1 0 15 2

A. G.