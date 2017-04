Železarji še drugič zanesljivo odpravili Celjane

Prva finalna tekma v četrtek v Tivoliju

2. april 2017 ob 22:19

Celje - MMC RTV SLO

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic so na drugi tekmi polfinala državnega prvenstva premagali ECE Celje (2:8) in si zagotovili uvrstitev v finale.

Prvo tekmo so Jeseničani pred 13 dnevi dobili z 11:3. V finalu se bodo srečali z Olimpijo, ki je izločila Playboy Slavijo (5:0 in 2:1).

V 10. minuti je za vodstvo železarjev poskrbel Nejc Berlisk, po četrt ure pa je Jaka Ankerst povišal na 0:2. V drugi tretjini je zadel še Miha Brus. Po tretjem prejetem zadetku je vrata Celja zapustil Tomaž Jeram, vstopil je Matej Duh.

Gostitelji so popustili v zadnji tretjini. Med 44. in 47. minuto so prejeli kar tri gole. Celjani so z dvema goloma Davorja Rakanovića in Aljaža Ogrizka v 53. minuti v razmiku 18 sekund le nekoliko ublažili poraz.

Finale se bo začel v četrtek v dvorani Tivoli. Druga tekma bo naslednjo nedeljo na Jesenicah, tretja pa 12. aprila spet v Ljubljani. Če bo treba, bosta o prvaku odločali še tekmi 14. aprila na Jesenicah in 16. aprila v Ljubljani. Za tretje mesto se bosta pomerila Celje in Slavija, odigrali bodo le eno tekmo.

Polfinale, drugi tekmi:

ECE Celje - SIJ ACRONI JESENICE 0:2

2:8 (0:2, 0:1, 2:5)

300; Rakanović 53., Ogrizek 53.; Berlisk 10., Ankerst 15., 47., Brus 36., Tomaževič 44., Jezovšek 45., 52., Oraže 58.

Odigrano prejšnji teden:

Playboy Slavija - OLIMPIJA 0:2

1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrali so na dve zmagi.



Finale, prva tekma, četrtek ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



Druga tekma, nedelja ob 19.15:

SIJ ACRONI JESENICE - OLIMPIJA



Tretja tekma, sreda, 12. aprila, ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



---------- morebitni tekmi: -----------

Petek, 14. aprila, ob 19.15:

SIJ ACRONI JESENICE - OLIMPIJA



Nedelja, 16. aprila, ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



Igrajo na tri zmage.



A. G.