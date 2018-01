Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Gaber Glavič je bil lahko znova zelo zadovoljen. Železarji so že drugič zapored osvojili tri točke na gostovanju, v Tivoliju pa so v letošnji sezoni tudi dobili obe tekmi. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Železarji so mladim rdečim bikom vrnili z obrestmi

Gladka zmaga SŽ Olimpije

4. januar 2018 ob 22:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

V soboto bo v dvorani Tivoli nov derbi med Ljubljančani in Jeseničani, obe ekipi pa sta se v 31. krogu Alpske lige veselili novih zmag. Železarji so se izkazali v Salzburgu, kjer so slavili kar s 3:0.

Mladi Salzburžani so se v zadnjih tednih izkazali za zelo neugodne tekmece. V torek so doma po kazenskih strelih premagali SŽ Olimpijo z 2:1, ob izteku lanskega leta pa so Jeseničane že premagali v Podmežakli s 3:1.

Tokrat železarji niso dovolili presenečenja, po izenačenem začetku pa so v drugi polovici tekme stopnjevali ritem. Blestel je Clarke Saunders, ki je zbral 37 obramb. V 33. minuti je mrežo gostiteljev načel David Planko. Na začetku zadnje tretjine je bil natančen Urban Sodja, 54 sekund pred koncem tekme pa je Tadej Čimžar zatresel prazno mrežo, saj je domači čuvaj mreže Daniel Fiessinger že dve minuti in pol pred koncem zapustil vrata.

Mladi Celovčani nemočni v Tivoliju

Ljubljančani so pričakovano napolnili mrežo zadnjeuvrščenih Celovčanov (8:2). Razmerje v strelih na vrata je bilo kar 40:14. V prvi tretjini je bil edini strelec Andrej Hebar v 5. minuti. Na začetku druge tretjine je Miha Pesjak zadel celo z igralcem manj, dvakrat je bil natančen še Maks Selan in po 40 minutah so zmaji vodili že s 6:1. Robert Kristan je tokrat počival, v vratih je bil Tilen Spreitzer.

Jeseničani so v letošnji sezoni v Alpski ligi dobili tri izmed štirih derbijev z Olimpijo. Obe tekmi v Tivoliju so dobili (3:2 in 3:0), edini poraz pa so doživeli v soboto na domačem delu (2:4).

31. krog:

SŽ OLIMPIJA - KAC MLADI

8:2 (1:0, 5:1, 2:1)

200; Hebar 5., Pesjak 23., 52., Selan 29., 31., Snoj 32., Zibelnik 35., Chvatal 48.; Schettina 24., Kernberger 56.

SALZBURG MLADI - SIJ ACRONI JESENICE

0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

60; Planko 33., Sodja 42., Čimžar 60.

KITZBÜHEL - ZELL AM SEE 1:3

NEUMARKT - VIPITENO 4:6

ASIAGO - GARDENA 3:2

CORTINA - RITTEN 0:1



Petek:

FELDKIRCH - BREGENZERWALD

PUSTERTAL - FASSA

Lestvica: * x RITTEN SPORT 30 20 5 2 3 72 ASIAGO 29 21 2 1 5 68 SIJ ACRONI JESENICE 28 18 3 2 5 62 SŽ OLIMPIJA 30 17 2 2 9 57 PUSTERTAL 29 16 2 5 6 57 FELDKIRCH 28 15 3 3 7 54 VIPITENO 30 13 2 4 11 47 BREGENZERWALD 29 13 2 3 11 46 --------------------------------------- CORTINA 30 11 3 6 10 45 ZELL AM SEE 30 12 2 2 14 42 LUSTENAU 28 10 3 2 13 38 SALZBURG MLADI 22 10 3 0 9 36 KITZBUHEL 27 8 2 4 13 32 GARDENA 30 9 1 1 19 30 NEMARKT 31 4 5 2 20 24 FASSA 28 5 1 0 22 17 KAC MLADI 29 1 0 2 26 5 * - zmaga po podaljšku oz kaz. strelih x - poraz po podaljšku oz kaz. strelih

A. G.