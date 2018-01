Železarji so se v Asiagu prebudili prepozno

Gostitelji po 32 minutah vodili že s 4:0

24. januar 2018 ob 23:00

Aisago - MMC RTV SLO

Vodilni Asiago je še utrdil vodstvo v Alpski ligi. Na preloženi tekmi je premagal Sij Acroni Jesenice s 4:3. Železarji so se pobrali po zaostanku z 0:4, a jim podaljška ni uspelo izsiliti.

Že prva tretjina za slovenske prvake ni bila obetavna. Ko je na kazenski klopi sedel Giulio Scandella, so gostitelji celo povedli. Nezbranost Jeseničanov je unovčil Michele Stevan v 16. minuti in z igralcem manj ukanil Clarka Saundersa. Dve minuti zatem je Anthony Bardaro povišal na 2:0.

V drugi tretjini sta bila natančna še Marco Rosa in Alexander Gellert. V 32. minuti je po četrtem prejetem zadetku Gaber Glavič iz vrat potegnil Saundersa, vstopil je Mark Vlahovič. Erik Svetina je v 37. minuti znižal na 4:1 in pred zadnjimi 20 minutami so imeli Jeseničani še upanje.

V zadnji tretjini so vse moči usmerili v napad in imeli premoč (streli na vrata 7:15). Tadej Čimžar je v 50. minuti unovčil prednost igralca več, Luka Kalan pa je v 54. minuti znižal na 4:3. Minuto in 35 sekund pred koncem je Vlahovič zapustil vrata, a tudi igra s šestimi hokejisti v polju ni prinesla podaljška.

Kljub porazu Jeseničani ostajajo zanesljivo tretji na lestvici, imajo 74 točk, Asiago je zdaj pri 83. Naslednja tekma železarje čaka v soboto, ko bodo spet gostovali pri ekipi Zell am See.

Preloženi tekmi:

ASIAGO - SIJ ACRONI JESENICE

4:3 (2:0, 2:1, 0:2)

690; Stevan 16., Bardaro 18., Rosa 30., Gellert 32.; Svetina 37., Čimžar 50., Kalan 54.



LUSTENAU - FASSA 8:1

Lestvica: * x ASIAGO 34 26 2 1 5 83 RITTEN SPORT 33 22 5 2 4 78 SIJ ACRONI JESENICE 34 22 3 2 7 74 PUSTERTAL 33 17 2 5 9 60 FELDKIRCH 31 16 4 3 8 59 SŽ OLIMPIJA 34 17 2 2 13 57 VIPITENO 33 15 2 4 12 53 BREGENZERWALD 33 15 2 3 13 52 --------------------------------------- CORTINA 33 13 3 6 11 51 SALZBURG MLADI 28 14 3 1 10 49 ZELL AM SEE 32 14 2 2 14 48 LUSTENAU 33 13 3 2 15 47 KITZBUHEL 31 9 2 5 15 36 GARDENA 33 10 1 1 21 33 NEMARKT 34 4 5 2 23 24 FASSA 33 6 1 0 26 20 KAC MLADI 32 1 1 2 28 7 * - zmaga po podaljšku oz kaz.strelih x - poraz po podaljšku oz kaz.strelih

A. G.