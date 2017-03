Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 14 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Asiaga se veselijo uvrstitve v finale, potem ko jim je po pol ure igre kazalo zelo slabo. Foto: www.alesfevzer.com Krys Kolanos je bil junak polfinalne serije, tudi na odločilni tekmi je zadel dvakrat. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Železarji zapravili vodstvo z 2:0 in ostali brez finala

Ritten bo gostil prvo finalno tekmo

30. marec 2017 ob 20:30,

zadnji poseg: 30. marec 2017 ob 22:59

Asiago - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti ne bodo igrali v finalu Alpske lige. Na odločilni tekmi polfinala je Asiago po zaostanku z 0:2 na krilih izkušenega Krysa Kolanosa prišel do preobrata (4:2).

Asiago je v torek pred 2.800 gledalci v Podmežakli dobil četrto tekmo in izenačil na 2:2 v zmagah. Tokrat so bili Italijani po pol ure v izgubljenem položaju, a po zadetku Kolanosa z igralcem manj so se pobrali in se bodo v finalni seriji pomerili z Rittnom.

Gostitelji pritiskali, zadel pa le Ankerst

Asiago je na začetku srečanja prevzel pobudo. Iz minute v minuto so bili gostitelji nevarnejši, Jeseničani pa so se disciplinirano branili. Večkrat se je izkazal Rok Stojanovič. Nevarno je sprožil Daniel Silivan, jeseniški vratar pa je bil zbran. Krys Kolanos je poskusil še z akcijo izza vrat, po izteku kazni pa je bil isti igralec še v veliko lepši priložnosti, vendar se Stojanovič ni dal. Ob pritisku domačih so v protinapad krenili Sašo Rajsar, Marjan Manfreda in Jaka Ankerst, ki je natančno končal akcijo. Zadetek so si sodniki ogledali tudi na posnetku in ga priznali. Asiago je po prejetem golu še bolj pritisnil. Ob koncu prve tretjine je imel 35 sekund dva igralca več na ledu, a mu ni uspelo izenačiti. Razmerje v strelih na vrata po prvi tretjini je bilo 23:6.

Rajsar unovčil številne kazni pri Asiagu

V 27. minuti so imeli Jeseničani minuto in 38 sekund kar dva igralca več na ledu. Giulio Scandella se je razjezil na sodniško odločitev in si prislužil še eno malo kazen. Gorenjci so streljali z vseh položajev. Dvakrat je poskusil Martin Oraže in trikrat Nate DiCasmirro. Ko se je na led že vrnil Anthony Nigro, je odbit plošček pred vrati v mrežo pospravil Sašo Rajsar. Ostala je še ena dvominutna kazen za Scandello in Ankerst je stresel vratnico.

Kolanos znižal z igralcem manj

Hokejisti Asiaga so nato naredili napačno menjavo. Po sodniškem metu v srednji tretjini je Kolanos pobegnil obrambi gostov in zadel ob igralcu manj za 1:2. Gostitelji so dobili zalet in tri minute pred iztekom druge tretjine je Jose Antonio Magnabosco izid izenačil.

V 49. minuti je Colin Wesley Long zadel ob prednosti igralca več. Zaključni pritisk Jeseničanov ni obrodil sadov, Stojanovič je minuto in pol pred koncem zapustil vrata, sijajni Kolanos pa je 36 sekund pred koncem zatresel prazno mrežo.

Alpska liga, polfinale, peta tekma:

ASIAGO - Sij Acroni Jesenice 3:2

4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

1.750; Kolanos 32., 60., Magnabosco 37., Long 49.; Ankerst 15., Rajsar 27.

Že odigrano:

Cortina - RITTEN 1:3

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na tri zmage.



A. G.