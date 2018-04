Želja Glaviča izpolnjena - Jeseničani v pravem slogu do naslova

V Tivoliju še naprej brez tujcev

15. april 2018 ob 07:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti so v soboto v Tivoliju kronali odlično sezono z zasluženim naslovom državnega prvaka. SŽ Olimpija je bila v finalu zelo žilav tekmec.

Četrtfinale Alpske lige pred mesecem dni je nakazal, da bo finalna serija končana ekspresno, a železarji so se morali pošteno potruditi za 12. naslov v samostojni Sloveniji. Zmaji so v zadnjem mesecu napredovali, na četrti finalni tekmi pa so bili znova v podrejenem položaju (1:4). Jeseničani imajo daljšo klop, drsalno so precej boljši in v težkih trenutkih lahko računajo tudi na odličnega vratarja Clarka Saundersa.

Gaber Glavič je sijajno vodil ekipo v prvi sezoni na mestu glavnega trenerja. Pogodbo ima tudi za naslednjo sezono in želi nadaljevati uspešno delo z mladimi. O kakovosti jeseniškega hokeja priča tudi uvrstitev v finale lige Young Stars, kjer je bila v finalu boljša Alba po napetih petih srečanjih.

V Tivoliju še naprej brez tujcev

V Ljubljani so poleti začeli novo zgodbo na zdravih temeljih. Izplačila so bila redna, kar je bila v preteklih sezonah prava redkost. Predsednik Tomaž Vnuk stavi na slovenske hokejiste, o tujcih ne razmišlja in tudi v naslednji sezoni jih zelo verjetno v Tivoliju ne bo. Za odmevnejše izide bo treba okrepiti moštvo. V finalu se je zelo poznalo, da sta manjkala poškodovana Robert Kristan in Matic Kralj, na zadnji tekmi pa zaradi poškodbe roke ni igral tudi steber obrambe Kristjan Čepon.

Glaviču žal zaradi izpada v polfinalu Alpske lige

"Odvalil se mi je kamen od srca. Vsi so pričakovali, da bomo to serijo dobili. Če bi tretjo tekmo na Jesenicah dobili po preobratu v zadnjih minutah, ne bi bil zadovoljen zaradi slabe igre. Želel sem osvojiti naslov v slogu in to nam je uspelo. Hotel sem videti Jesenice, ki so prepoznavno igro prikazovale celotno sezono. Z ogromno drsanja smo prisilili tekmece k napakam in to se je tokrat znova obrestovalo," je na začetku pojasnil 40-letni Glavič.

"V finalno serijo smo šli z desetimi zmagami na enajstih derbijih in težko je dopovedati igralcem, da naslov ne bo prišel kar sam od sebe. Zelo se je poznala tudi utrujenost pri mladih igralcih, ki so igrali finale lige Young Stars," je razlagal Glavič, ki upa, da bodo nekateri njegovi varovanci igrali tudi za slovensko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Budimpešti konec aprila.

Vsega v prvi sezoni ni mogel osvojiti

Končna ocena sezone je seveda pozitivna: "Po začetnih dvomih je sezona potekala in se tudi iztekla nad pričakovanji. Zelo mi je žal, da smo izpadli v polfinalu Alpske lige proti Rittnu. V številnih elementih igre smo bili boljši, žal pa ne tudi v realizaciji. Vsega v prvi sezoni na klopi Jesenic seveda tudi nisem mogel osvojiti. Pogodbo imam tudi za naslednjo sezono, saj je bila to moja želja že pred sezono. Nadaljevati moramo začeto delo z mladimi igralci."

Lige Ebel ne bo brez posluha pokroviteljev in občine

Glavičeva filozofija je igra s štirimi napadi in ne z izstopajočimi posamezniki. Individualna dokazovanja ne prinašajo uspeha, zato ga taki igralci ne zanimajo. Seveda številne navijače Jesenic zanima, če je kakšna možnost, da bi se kmalu vrnili v Ligo Ebel.

"Lige Ebel ne moremo igrati brez posluha pokroviteljev in občine. Nimamo ekipe za zgornji del Lige Ebel, lahko pa bi igrali z dodatkom kakšnega tujca. Stavimo seveda na razvoj mladih hokejistov," je poudaril Glavič, ki je v zadnjih dneh zelo malo spal, saj je tudi trener vratarjev pri reprezentanci in v naslednjih dneh ga čaka še veliko dela.

Tavželj: Klubi podhranjeni na vseh področjih

Pokal je pred številnimi navijači rdečih dvignil kapetan Andrej Tavželj. "Po dolgem času smo prikazali veliko drsanja in tekmecu dali malo prostora. Vse skupaj smo imeli pod nadzorom in ni bilo nobene infarktne končnice. Taktično se je Olimpija približala, imajo veliko več moči v primerjavi z začetkom sezone. V letošnji sezoni smo mi lahko narekovali ritem igre na derbijih in res škoda, da na začetku finala nismo tako igrali."

"Izpolnili smo cilje v tej sezoni. Škoda, da ni bilo presežka v Alpske ligi. Zelo mi je žal tiste serije proti Rittnu. Z veseljem bi igral finalne tekme in mladi igralci bi nabirali izkušnje. Proti boljšim tekmecem nam je zmanjkalo v taktičnem smislu, mlajši igralci imajo veliko talenta, a ne smejo počivati na lovorikah," je povedal izkušeni branilec.

Tavželj zelo dobro pozna položaj v slovenskem klubskem hokeju, saj je večino kariere igral za Olimpijo. "V Sloveniji se zelo pozna, da so klubi podhranjeni na vseh področjih. Predsednik Pogačar se je trudil, trener Glavič je imel preveč dela. Vsi verjamemo v njegovo delo. Vesel sem, da je tako lepo začel trenersko kariero. Že septembra sem videl, da gredo stvari v pravo smer. Težko je motivirati igralce za tekme, kjer je le 500 gledalcev. Igralci smo dobili vse, kar smo si prislužili," je še dodal kapetan prvakov.

Vnuka še vedno peče poraz na drugi tekmi

Jure Vnuk je sredi januarja nasledil Andreja Brodnika na klopi Olimpije. V četrtfinalu Alpske lige je Jeseničanom napovedal vojno, a njegovi izbranci niso bili v pravi formi. V finalu državnega prvenstva je ubral precej bolj umirjen ton in tudi igra zeleno-belih je imela rep in glavo.

"Misli se mi vračajo na drugo tekmo, ki bi jo lahko dobili. Ta tekma me najbolj boli. Tokrat smo bili najslabši v finalni seriji. Preveč moči smo porabili za zmago v četrtek na Jesenicah. Drsalno smo popustili, ne najdem pa pravega razloga," je pojasnil junak finala leta 1995, ko je Olimpija slavila prvič v samostojni Sloveniji.

Odkril branilca Pesjaka

"Od četrtfinala Alpske lige smo spremenili taktiko. Takrat smo se kar predali in bil sem zelo jezen na ekipo. Zdaj smo odkrili novega branilca. Na Pesjaka sem ponosen. Popravili smo drsalno formo. Res smo garali v zadnjem mesecu, a prepozno smo začeli delati na ta način," je razlagal Vnuk, ki je pričakoval boljši obisk na četrti tekmi po zmagi v Podmežakli, a v soboto je veliko navijačev odšlo na nogometni derbi v Stožice, kjer je Olimpija remizirala z Domžalami (1:1).

Vnuk ni iskal izgovorov, čeprav so poškodbe močno zdesetkale ekipo: "V finalu smo bili v velikih težavah zaradi poškodb. Lahko si predstavljate, kako bi bilo, če bi imeli Roberta Kristana v vratih, v napadu Matica Kralja in v obrambi Kristjana Čepona, ki nam je manjkal na zadnji tekmi zaradi poškodbe roke. Prav v obrambi smo imeli veliko težav zaradi številnih sprememb, ki jih je bilo treba narediti po poškodbah. Spreitzer me je navdušil v vratih, vsekakor pa smo pogrešali Kristana."

Rezerve v fizični pripravi

"Na klopi Olimpije sem bil zelo kratek čas. Popolnoma nekaj drugega je, če vodiš moštvo od začetka priprav do konca sezone. Mislim, da smo naredili korak naprej. Fantom bom stisnil roko ob koncu sezone in jim naročil, naj se poleti maksimalno pripravijo na naslednjo sezono. Imamo še precej rezerve v fizični pripravi. To je treba narediti poleti. Igro je treba graditi skozi celotno sezono in ne skušati pred odločilnimi tekmami vse spreminjati na vrat in nos," je sezono ocenil Vnuk, ki je poudaril, da tudi v prihodnosti ne bo nobenih tujcev. Olimpija bo stavila le na domače igralce.

O naslednji sezoni še ne razmišlja: "V slovenskem prostoru šteje le številka ena. Vseeno mi na koncu tudi srebrna medalja nekaj pomeni. O naslednji sezoni bom razmišljal, ko se bom vrnil z jadrnice."



Pesjak: Zaradi prekratke klopi smo pregoreli

Olimpija je imela velike težave na branilskih položajih, zato se je Miha Pesjak preizkusil v novi vlogi. Bil je zelo uspešen, dosegel je tudi dva zadetka. Najboljši strelec Olimpije v Alpski ligi Andrej Hebar v finalu ni zadel niti enkrat.

"V primerjavi s četrtfinalom Alpske lige smo naredili korak ali celo dva naprej. Finalna serija se je morda prelomila na drugi tekmi v Tivoliju, ki bi jo morali dobiti. Po vodstvu z 2:0 v zmagah je bilo Jeseničanom malce lažje. Na tretji tekmi smo zmagali, na četrti pa nam ni uspelo in Jeseničani zasluženo slavijo naslov," je dejal Pesjak.

"Trener Vnuk je prišel do ideje, da skuša osvežiti ekipo na branilskih položajih. Želel je več hitrega drsanja, zato sem treniral dva tedna na branilskem položaju. Bil sem presenečen, da sem se tako dobro znašel na tem položaju. To je bila velika izkušnja. Manjkali so ključni igralci naše ekipe. Kristan je najboljši slovenski vratar, Kralj je eden naših najboljših strelcev, Čepon pa steber obrambe. Imeli smo prekratko klop in pregoreli smo na tej zadnji tekmi," je povedal eden boljših hokejistov Olimpije v tej sezoni.

Olimpija ni osvojila nobene lovorike. Vseeno so v Tivoliju začeli novo zgodbo: "Šele avgusta je bila sestavljena ekipa. Vse skupaj je bilo zelo na hitro. Jeseničani so imeli več časa. Razlika v finalu je bila minimalna v njihovo korist. Dve leti že Olimpija ni premagala Jesenic v Tivoliju, na Jesenicah igramo bolj sproščeno."

Pomemben občni zbor v petek na Jesenicah

V petek bo zelo zanimiv redni občni zbor na Jesenicah. Uspešni predsednik Anže Pogačar je poudaril, da ne bo več kandidiral. V zadnjih štirih letih je zelo uspešno vodil klub, a očitno se na Ledarski 4 obetajo spremembe.

Aleš Golob