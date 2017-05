Želja telovadcev je ponoviti lanske Stožice

V petek kvalifikacije, v soboto in nedeljo finali

11. maj 2017 ob 12:37

Koper - MMC RTV SLO/STA

Slovenski telovadci imajo pred tekmo svetovnega pokala v Kopru, ki se bo začel v petek v dvorani Bonfika, visoke cilje. Prenose boste lahko v soboto in nedeljo spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Lani so Slovenci v Stožicah razveselili s štirimi zmagami, skupno pa z desetimi uvrstitvami na zmagovalni oder. Podobnega uspeha si želijo tudi letos. Selektorja Sebastijan Piletič in Andrej Mavrič sta za domačo tekmo izbrala Saša Bertonclja, Alena Dimica, Roka Klavoro in Luko Terbovška, ki je zamenjal Šilca, Luko Bojanca in Jureta Pavlico ter Tejo Belak, Tjašo Kysselef, Adelo Šajn in Lucijo Hribar. Izven konkurence bodo tekmovali Luka Kišek, Pia Hribar in Sara King.

"Pritiska ne čutim, bolj me muči, ker mi je po EP-ju vse dol padlo. Težko se je bilo zbrati. To se zgleda zgodi v glavi, da ne gre. Vseeno pa komaj čakam domačo tekmo. Vsi jo imamo najraje, ker te vzpodbuja več ljudi, domači. Komaj čakam, da se začne," je pričakovanja strnila Belakova.

"Domače tekme so zame dodatna motivacija. Pa tudi dodaten pritisk. Če že, doma ne želiš razočarati navijačev in samega sebe. Od sebe vedno pričakujem veliko. Tudi v Kopru, kjer se počutim odlično. Sem Gorenjec, ki je po duši Primorec. Pričakujem ogromno, uvrstitev v finale, potem pa borba za medalje s Krisztianom Berkijem na čelu, ki mu prepuščam vlogo favorita, a ne mečem puške v koruzo," pa je razložil Bertoncelj.

V petek bodo na sporedu kvalifikacije za moške in ženske na vseh orodjih, začele se bodo ob 10. uri. V soboto in nedeljo bodo finali po orodjih z začetkom ob 14. uri in s prenosom na Televiziji Slovenija.

Konkurenca bo izredno zanimiva, saj v Koper med drugim prihajata tudi Brazilec Arthur Zanetti, olimpijski prvak iz Londona 2012 in podprvak iz Ria 2016 na krogih ter tudi že svetovni prvak, in Madžar Krisztian Berki, olimpijski prvak na konju ročaji iz Londona 2012.

