Željko Babić

7. april 2017 ob 20:29

MMC RTV SLO

To je bil seveda hud poraz. Toda Hrvaška je imela v polfinalu proti Norveški sedemmetrovko za finale svetovnega prvenstva. Ni zadela in trenerja so odslovili.

Željko Babić, ki bo od 1. julija naprej vodil rokometaše Gorenja, se je na novinarski konferenci v Velenju "spomnil" bolečega poraza (31:30) proti Sloveniji v boju za bronasto medaljo na januarskem svetovnem prvenstvu v Franciji. A nekdanji hrvaški selektor je dodal, da je bil morda še bolj boleč polfinalni poraz proti Norveški, ko je Zlatko Horvat v zadnji sekundi rednega dela zapravil sedemmetrovko za zmago in finale, TV Slovenija.

A. V.