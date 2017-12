Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Željko Babić. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Željko Babić

7. december 2017 ob 15:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob obisku pokopališča v Velenju sem videl neverjetno kulturo in čistočo, veliko spoštovanje do ljudi, ki so nekoč živeli v Velenju in ustvarili to mesto.

Zato sem se na pokopališču počutil zelo prijetno, občutil sem tudi ljubezen in mir. Seveda sem tudi molil, kot to počnem vedno. S svojim obiskom sem kot novinec v mestu izrazil in pokazal spoštovanje dušam, ki so žive, čeprav so telesa mrtva. Če ne bi bilo njih in njihovega dela, tudi mene ne bi bilo v Velenju.

Trener rokometašev Gorenja Željko Babić je v intervjuju za Dnevnik povedal, da ob prihodu v nov klub vedno kmalu obišče tudi mestno pokopališče, kar je storil tudi v Velenju in bil navdušen.

S. J.