Zemeljski plaz odnesel 9. etapo - Loeb pred Peterhanslom

Simon Marčič na 65. mestu

11. januar 2017 ob 17:52

Salta - MMC RTV SLO/STA

Organizatorji Relija Dakar so morali zaradi obilnega deževja in neviht, ki so sprožili obsežen zemeljski plaz v bližini vasi Volcan v Argentini, odpovedati deveto etapo.

Že osma etapa zaradi obilnega dežja ni bila takšna, kot so jo sprva predvideli, saj je potekala v dveh delih. Deževje je odneslo del poti do Salte. Tekmovalce zdaj čaka nepredviden dan počitka v Chilecitu, v četrtek pa bodo reli nadaljevali z etapo do San Juana.

V osmi etapi je z zmago Francoz Sebastien Loeb prevzel skupno vodstvo na Dakarju. Med motoristi v vodstvu ostaja Britanec Sam Sunderland. Zjutraj ob začetku etape v Uyuniju je bil skupno vodilni še Francoz Stephane Peterhansel, 12-kratni zmagovalec Dakarja, ki pa se je moral po 110 kilometrih ustaviti za nekaj minut, kar je pomenilo, da ga je rojak Loeb prehitel že pred prvo kontrolo.

To je Loebova tretja etapna zmaga od štarta v Asuncionu, čeprav je imel med etapo težave s predrto pnevmatiko. Do danes vodilni Peterhansel je etapo v Salti končal s tri minute in pol zaostanka za Loebom, kar je pomenilo, da je zapravil tudi skupno vodstvo. Tretje mesto v etapi je osvojil še en francoski dirkač Cyril Despres.

Med motoristi je Španec Joan Barreda postal prvi, ki je dobil dve etapi letos; pred Avstrijcem Matthiasom Walknerjem si je nabral 3 minute in 51 sekund prednosti. V skupnem vodstvu ostaja Britanec Sunderland.

Edini slovenski dirkač Simon Marčič je v konkurenci motoristov na cilj prišel 69., skupno pa je na 65. mestu.

8. etapa, Uyuni-Salta, 492 km: Avtomobilisti: 1. S. LOEB FRA/Peugeot 4:11:02 2. S. PETERHANSEL FRA/Peugeot +3:35 3. C. DESPRES FRA/Peugeot 5:13 Skupni vrstni red: 1. S. LOEB FRA/Peugeot 20:10:05 2. S. PETERHANSEL FRA/Peugeot +1:38 3. C. DESPRES FRA/Peugeot 17:17

Motoristi: 1. J. BARREDA ŠPA/Honda 4:28:21 2. M. WALKNER AVT/KTM +3:51 3. S. SUNDERLAND VB/KTM 3:54 ... 69. S. MARČIČ SLO/KTM 1:09:57 Skupni vrstni red: 1. S. SUNDERLAND VB/KTM 22:01:08 2. P.QUINTANILLA ČIL/Husqvarna +20:58 3. A. V. BEVEREN FRA/Yamaha 28:49 ... 65. S. MARČIČ SLO/KTM 7:32:58

