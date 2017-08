Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Grega Žemlja bo v Portorožu odigral zadnji obračun v karieri. Foto: TZS Pred štirimi leti je dvignil pokal v Portorožu. Foto: www.alesfevzer.com Predsednik Borut Pahor je na osrednjem stadionu zaigral z Žemljo. Foto: TZS VIDEO Žemlja bo sklenil uspešno... VIDEO Kavčič v torek začenja tu... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Žemlja bo uspešno kariero končal v Portorožu

V petek ga čaka ekshibicijski dvoboj z Aljažem Bedenetom

7. avgust 2017 ob 17:01

Portorož - MMC RTV SLO

V Portorožu je na teniškem challengerju Grega Žemlja sporočil, da se poslavlja od profesionalne kariere. Najuspešnejši slovenski teniški igralec je bil 15. julija 2013 na 43. mestu.

Zmagovalec turnirja v Portorožu leta 2013 bo septembra praznoval 31 let. Ko se je spogledoval z uvrstitvijo med najboljših 30 na svetu, je zbolel za mononukleozo povezano še z nekaterimi težavami. V zadnjih treh letih se je skušal vrniti med najboljše igralce na svetu, a je volja zaradi neprestanega teniškega boja, številnih potovanjih in odsotnosti s stikom normalnega življenja, upadla.

Žirovničan se je, skupaj z družino, prijatelji in strokovno ekipo odločil, da profesionalnega tenisa ne bo več igral. "Na turnirju nimam ciljev, ker res ne vem, kakšna je forma. Saj sem se pripravljal za turnir, a vseeno nisem bil v takšnem ritmu kot pretekla leta. Z zagotovostjo lahko rečem, ne glede, do kam bom prišel, da bo petkov ekshibicijski dvoboj z Aljažem Bedenetom in wimbledonsko zmagovalko ter evropsko prvakinjo do 18 let, Kajo Juvan, na osrednjem stadionu. Vabim vse ljubitelje tenisa, da pridejo v čim večjem številu bodrit slovenske teniške igralce, še posebej pa v petek zvečer ob 20.30, da pred polnimi tribunami odigram poslovilno tekmo," je pojasnil Žemlja, ki je bil še predlanski finalist (zmaga Luce Vannija) in lanski polfinalist (zmaga Floriana Mayerja).



V karieri je osvojil šest turnirjev serije challenger, igral finale turnirja na Dunaju, ko ga je leta 2012 premagal Juan Manuel del Potro in dvakrat igral v 3. krogu turnirjev za grand slam (OP ZDA 2012 in Wimbledon 2013).

Uvrstitve med stotim in dvestotim mestom ga ne zanimajo več

"Igranje na turnirjih serije challenger in uvrstitve med 100 in 200 mestom me ne zanimajo več. Vsi v moji okolici niso bili navdušeni ob tej odločitvi, a jaz trdno stojim za njo. Seveda bom ostal v tenisu, saj si življenja brez igre, ki jo gojim že več kot 20 let, ne predstavljam. Za zdaj bom pomoč mlajšim igralcem, ki vstopajo v svet tenisa, odprt pa sem tudi za vse druge možnosti, morda tudi za sodelovanje s člansko reprezentanco, ki se ji naslednje leto obetajo določene spremembe," je dodal Žemlja.

Rekorder po številu nastopov v Davisovem pokalu

Z nagradnimi skladi na turnirjih je zaslužil 1,2 milijona ameriških dolarjev in postal rekorder po številu nastopov v dresu slovenske reprezentance. "Zame je bilo igranje v Davisovem pokalu vedno izziv in užitek. Vedno smo bili prava klapa, vzdušje je bilo odlično in drugače je, če slaviš kot posameznik ali pa zmagaš za svojo državo. Kar se tiče vprašanj o uspehih v karieri, pa moram na prvem mestu poudariti uvrstitev na 43. mesto. Ko sem začel teniško kariero, je bil najvišjeuvrščeni Slovenec okoli 200. mesta in preboj med prvih 100 je bila pobožna želja, sanje. Meni je to uspelo in na to sem res ponosen. Sicer pa mi bo za vedno ostala v spominu prva zmaga v Cancunu in nastopanje na Dunaju leta 2013, ko sem igral svoj najboljši tenis v življenju," je še poudaril Žemlja, ki v Portorožu prvič nastopil v torek ob 19.30. Njegov tekmec bo slovenski povabljenec Grega Boh.

Kavčič: Res ne smem razmišljati, da sem najboljši tukaj

V Portorožu se bo za večji del nagradnega sklada 43.000 evrov borilo 32 igralcev iz 14 držav oziroma treh celin. Zmagovalec turnirja bo prejel 6.190 evrov.

Prvi nosilec je Blaž Kavčič. 30-letni Ljubljančan je v zadnjem času v odlični formi, v Portorožu pa je že zmagal leta 2014. Kavčič se je vrnil iz Mehike, še prej je na treh turnirjih serije challenger zmagal kar dvakrat (Winnipeg in Granby) in tako dosegel še 16. zmago v karieri.

"V Portorožu je vrsta izjemnih igralcev. Stakhovski in Rosol sta bila med 30 na svetu, Rosol je premagal Nadala in res ne smem razmišljati, da sem najboljši tukaj. Seveda lahko zmagam, a o tem razmišljam na vsakem turnirju. Sem spočit, a se še ne počutim tako dobro, kot morda kdaj v preteklosti. Pomembno je, da bom na začetnih dvobojih dovolj dober, potem pa bom zagotovo igral bolje," je poudaril Kavčič, ki bo v torek ob 18.00 igral v prvem krogu proti ruskemu kvalifikantu Jevgeniju Karlovskiju.

A. G.