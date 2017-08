Žemlja namerava mladim pomagati pri prehodu med člane

V marsičem je oral ledino

12. avgust 2017 ob 07:52

Portorož - MMC RTV SLO

V Portorožu se je od tekmovalnega tenisa poslovil eden najboljših slovenskih igralcev tega športa Grega Žemlja.

Na ekshibicijo je povabil Aljaža Bedeneta, Blaža Kavčiča in Kajo Juvan. "Za mano sta dve desetletji intenzivnega teniškega življenja. Osebno sem najbolj ponosen na svoj prispevek v slovenskem teniškem prostoru in na kariero, ki sem jo ob tem zgradil. Zaradi ljudi, ki so mi stali ob strani ob teniških in življenjskih preizkušnjah, si danes in v prihodnosti življenja brez tenisa ne predstavljam. To je moj svet in z njim želim ostati povezan. V naših vrstah so številni mladi teniški talenti in svojo energijo in čas želim vložiti vanje. Mladincem je treba pomagati pri stresnih prehodih v članske ekipe," je odločen Žemlja.

V marsičem je bil prvi Slovenec

30-letnik je v marsičem oral ledino. Kot prvi Slovenec je osvojil turnir serije challenger (Cancun 2008), kot prvi Slovenec se je uvrstil v glavni del enega od turnirjev za grand slam (Wimbledon 2009), kot prvi Slovenec je na turnirju za grand slam igral tretji krog (New York 2012), kot prvi je igral v finalu turnirja ATP (Dunaj 2012) in premagal igralca iz prve deseterice (Janko Tipsarević 2013). Ob tem je v karieri z nagradnimi skladi na turnirjih zaslužil 1,2 milijona dolarjev in postal rekorder po številu nastopov v dresu slovenske reprezentance (v 13 letih je za Slovenijo odigral 64 dvobojev).

Lepe besede so kar deževale

"Danes mi je bilo v čast odigrati Gregovo poslednjo tekmo. Na začetku moje poti mi je stal ob strani, me podpiral in mi pomagal z nasveti. Občudujem ga kot igralca in kot kolega in mu iz srca čestitam za vse dosežke. Zahvaljujem se mu, ker me je petkrat premagal," je povedal Bedene, ki je trenutno najboljši Slovenec (igra sicer za Veliko Britanijo). Lepe besede je zbral tudi Blaž Kavčič: "Žal mi je, da teniški prostor izgublja takšnega igralca, kajti Grega je vzor tako mlajšim generacijam kot tudi nam. Veliko sva skupaj trenirala in tudi tekmovala, kar mi je bilo vedno v veselje in užitek. Vendar, njegovo odločitev je treba spoštovati in mu resnično želim vse dobro."

Evropska prvakinja do 18 let Kaja Juvan pa je dodala: "Grega, sploh ne veš, kakšen uspehe si dosegel, in to v moškem tenisu, kjer je teže uspeti kot pri dekletih. Upam, da bom sam šla po tvojih stopinjah."

S. J.