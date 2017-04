Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Grega Žemlja je bil blizu zmagu s 3:0 v nizih, nato pa je klonil po petih. Foto: BoBo Novak Đoković je zanesljivo priigral prvo točko za Srbijo v dvorani Aleksandra Nikolića. Foto: EPA Nick Kyrgios je Avstraliji priboril drugo točko. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Žemlja zapravil dve zaključni žogi in izgubil po maratonu

Avstralija, Francija in Srbija vodijo z 2:0

7. april 2017 ob 13:38,

zadnji poseg: 7. april 2017 ob 21:25

Pretoria - MMC RTV SLO

Reprezentanca Južnoafriške republike po prvem dnevu dvoboja 2. kroga II. evroafriške skupine Davisovega pokala proti Sloveniji vodi že z 2:0.



V Centurionu pri Pretorii je prvopostavljeni domači igralec Lloyd Harris v uri in 13 minutah gladko odpravil Mikea Urbanijo s 6:1, 6:1 in 6:2.



V drugem dvoboju je Nicolaas Scholtz premagal Grego Žemljo s 3:6, 6:7, 7:6, 7:6 in 7:6 po štirih urah in 18 minutah. Žemlja je imel dve zaključni žogi v podaljšani igri tretjega niza. Scholtz je nanizal štiri točke zapored in znižal na 1:2 v nizih. V četrtem nizu sta oba zanesljivo zadržala igre na začetni udarec, "tie-break" pa je dobil Scholtz s 7:4. V odločilnem nizu je Žemlja povedel s 4:0 in 5:2 v podaljšani igri, a je nato Scholtz osvojil štiri točke zapored in izkoristil tretjo zaključno žogo za 9:7.

Kapetan Blaž Trupej ne more računati na Blaža Kavčiča in Blaža Rolo, kar se seveda zelo pozna. V soboto je na sporedu igra parov, v kateri so gostitelji v prednosti, saj imajo v ekipi enajstega igralca med dvojicami, Ravena Klaasena.

Vsi štirje gostitelji le zmago do polfinala

V četrtfinalnih dvobojih v svetovni skupini Davisovega pokala vsi gostitelji vodijo z 2:0. Avstralija vodi proti ZDA, Velika Britanija brez Andyja Murrayja je brez možnosti proti Franciji, Srbija z Novakom Đokovićem in Viktorjem Troickim zanesljivo vodi proti oslabljeni Španiji, Belgija pa je v prednosti proti Italiji.

Davisov pokal, druga evroafriška skupina, 2. krog

JUŽNA AFRIKA - SLOVENIJA 2:0

Harris - Urbanija 6:1, 6:1, 6:2

Scholtz - Žemlja 3:6, 6:7 (1), 7:6 (6), 7:6 (4), 7:6 (7)

Sobota:

Klaasen/Roelofse - Ternar/Žitnik

Nedelja:

Harris - Žemlja

Scholtz - Urbanija

Svetovna skupina, četrtfinale:

Charleroi (trda podlaga, dvorana):

BELGIJA - ITALIJA 2:0

Darcis - Lorenzi 6:7, 6:1, 6:1, 7:6

Goffin - Seppi 6:4, 6:3, 6:3

Bemelmans/De Loore - Bolelli/Giannessi sobota

Goffin - Lorenzi nedelja

Darcis - Seppi nedelja



Brisbane (trda podlaga):

AVSTRALIJA - ZDA 2:0

Thompson - Sock 6:3, 3:6, 7:6, 6:4

Kyrgios - Isner 7:5, 7:6, 7:6

Groth/Peers - Johnson/Querrey sobota

Kyrgios - Sock nedelja

Thompson - Isner nedelja

Rouen (pesek, dvorana):

FRANCIJA - VELIKA BRITANIJA 2:0

Pouille - Edmund 7:5, 7:6 (6), 6:3

Chardy - Evans 6:2, 6:3, 6:3

Mahut/Benneteau - J. Murray/Inglot sobota

Pouille - Evans nedelja

Chardy - Edmund nedelja



Beograd (trda podlaga, dvorana):

SRBIJA - ŠPANIJA 2:0

Đoković - Ramos Vinolas 6:3, 6:4, 6:2

Troicki - Carreno Busta 6:3, 6:4, 6:3

Troicki/Zimonjić - M. Lopez/Munar sobota

Đoković - Carreno Busta nedelja

Troicki - Ramos Vinolas nedelja