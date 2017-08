Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta se prejšnji mesec predstavila tudi na močnem mednarodnem turnirju v Ljubljani. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zemljak in Pokeršnik na evropsko prvenstvo po presenečenje

Dolgoročen cilj nastop na olimpijskih igrah leta 2020

8. avgust 2017 ob 16:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik bosta prihodnji teden kot prva Slovenca nastopila na evropskem prvenstvu v odbojki na mivki. Velik uspeh sta dosegla že z uvrstitvijo na turnir v Jurmali v Latviji, a na EP ne gresta z belo zastavo.

Žreb jima jo je sicer zagodel, saj jima je namenil izredno zahtevno skupino, v kateri bodo igrali olimpijska podprvaka, Italijana Daniele Lupo in Paolo Nicolai, odlična Poljaka Mariusz Prudel in Kacper Kujawiak ter Norvežana Mathias Berntsen in Svein Oddmund Solhaug.

"Z žrebom res ne moreva biti zadovoljna. Namenil nama je olimpijska podprvaka, Poljaka, ki sta bila letos že peta na turnirju svetovne serije, in Norvežana, s katerima nimava dobrih izkušenj. Težko bo, a pred tekmo zagotovo ne bova izobesila bele zastave. Na vsaki tekmi bova poskušala zmagati, upava, da nas bodo tekmeci podcenjevali, zagotovo so zdaj vsi srečni, ker so naju dobili v skupino. Naju ne poznajo, midva pa morava poskrbeti, da naju spoznajo. Nimava posebnih pričakovanj, ne čutiva pritiska, meniva pa, da sva sposobna napraviti kakšno presenečenje. Vsaka zmaga bo za naju pomenila velik uspeh," meni Pokeršnik, ki tekmece dobro pozna.

"Naši potujoči trenerji so nama že in še bodo posredovali informacije. Zagotovo bova taktično dobro pripravljena. Še največ težav bo s tem pred dvobojem z Norvežanoma, saj nista stalen par in ves čas menjata soigralca. Menim, da je dobro, da z Italijanoma igrava zadnjo tekmo, takrat ju bo zagotovo laže presenetiti, kot če bi bil naš dvoboj prvi," je še dejal Pokeršnik, nekdanji reprezentant v dvoranski odbojki, ki pa se vse bolj posveča odbojki na mivki: "Z ACH Volleyjem sem se dogovoril, da bom igral še eno sezono, nato pa se bom najbrž povsem posvetil mivki in končal z dvoransko odbojko."

Z Zemljakom imata namreč za dolgoročen cilj nastop na olimpijskih igrah leta 2020. "Z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo sva izpolnila prvi cilj, zdaj želiva na svetovno prvenstvo, na turnirje svetovne serije in seveda tudi na olimpijske igre. Mislim, da tudi olimpijske igre niso nerealen cilj. V Sloveniji so se razmere za odbojko na mivki zelo popravile, dobili smo dvorano, zagotovo bo zrasla še kakšna. Razmere imava odlične, gradiva strokovni štab oziroma ekipo, ki skrbi za naju na vseh področjih. Veliko ljudi nama pomaga in naju podpira, tudi odbojkarska zveza Slovenije, in vse to velja izkoristiti," optimistično razmišlja Zemljak, ki je igranje dvoranske odbojke opustil že pred časom.

M. R.