Ženski finale tudi boj za številko ena; Čilić čaka Federerja ali Chunga

Hrvat napredoval v treh nizih

25. januar 2018 ob 08:52,

zadnji poseg: 25. januar 2018 ob 11:55

Finalistki Odprtega prvenstva Avstralije v tenisu sta Caroline Wozniacki in Simona Halep. Danka je v dveh nizih premagala Elise Mertens, Romunka pa je v dvoboju turnirja v treh nizih ugnala Angelique Kerber.

Prva nosilka Halepova je v odločilnem nizu najprej zapravila dve zaključni žogi. Kerberjevi je uspel preobrat in pri izidu 6:5 je imela dve zaključni žogi na svoj servis. Takrat se je izvlekla Romunka. Odločitev je padla v 16. igri, ko je Halepova izkoristila četrto zaključno žogo. Po dveh urah in 22 minutah je bil izid 6:3, 4:6 in 9:7.

Začetek je povsem pripadel Romunki, ki je povedla s 5:0. Kerberjeva je osvojila naslednje tri igre, a izgube niza ni mogla preprečiti. Ko je Halepova v drugem nizu povedla s 3:1, je kazalo na hiter konec. Toda trmasta Nemka se ni dala. Osvojila je pet od naslednjih šestih iger in odločitev preložila na tretji niz. V njem je takoj odvzela servis prvi nosilki, ki pa je z enako mero vrnila v naslednji igri. Igralki sta svoj servis držali vse do osme igre, ko je Halepovi uspel brejk za vodstvo s 5:3.

Mednarodna teniška zveza ITF je proti Francozinji Alize Cornet odprla disciplinski postopek, ker se je igralka v zadnjih 12 mesecih izognila trem dopinškim testom.



Tretji finale za obe; velike lovorike še nimata

Sevis za zmago Romunki ni prinesel uspeha, si je pa v naslednji igri priigrala dve zaključni žogi na začetni udarec Kerberjeve. Ta je obe izničila in izenačila na 5:5. V pravi drami na koncu se je zmage veselila Halepova, ki bo tretjič igrala v finalu turnirja za grand slam. Pred tem je bila dvakrat neuspešna v Parizu, ko je izgubila boj za lovoriko v letih 2014 in 2017. Halepova je imela 48 winnerjev in 48 nevsiljenih napak, Kerberjeva pa 33 winnerjev in 33 nevsiljenih napak.

Že pred tem je Wozniacikijeva s 6:3, 7:6 (2) ugnala presenečenje turnirja, Belgijko Mertensevo. Dvoboj je trajal uro in 40 minut. Tudi Danka turnirja za grand slam še ni osvojila, prav tako pa bo to njen tretji finale na turnirjih za grand slam. V letih 2009 in 2014 je izgubila finala New Yorka.

Poleg boja za prvi grand slam turnir v karieri bo sobotni finale odločal tudi o prvem mestu na lestvici WTA.

Čilić v finale brez izgubljenega servisa

Prvi finalist v moškem delu turnirju je Marin Čilić, ki je brez večjih težav s 6:2, 7:6 (4) in 6:2 premagal Britanca Kyla Edmunda. 29-letni Hrvat bo na turnirjih za grand slam v finalu igral tretjič. Leta 2014 je osvojil New York, lani pa je v finalu Wimbledona klonil proti Rogerju Federerju. Prav Švicar mu grozi tudi v tokratnem finalu. Še prej mora Federer, ki v Melbournu ni oddal niti niza, premagati Korejca Hyeona Chunga. Ta dvoboj bo na sporedu v petek ob 9.30.

Čilićev servis je bil ogrožen le v uvodni igri dvoboja, ko je Britanec, 49. z lestvice ATP, zapravil dve priložnosti za brejk. V nadaljevanju je bilo vse v znamenju šestega nosilca. Dvoboj je trajal dve uri in 20 minut.

Polfinale (Ž):

HALEP (ROM/1) - KERBER (NEM/21)

6:3, 4:6, 9:7

WOZNIACKI (DAN/2) - MERTENS (BEL)

6:3, 7:6 (2)

Polfinale (M):

ČILIĆ (HRV/6) - EDMUND (VB)

6:2, 7:6 (4), 6:2

FEDERER (ŠVI/2) - CHUNG (J. KOR)

petek ob 9.30

