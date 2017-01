Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Ana Drev ima dobro izhodišče pred drugo vožnjo. Foto: EPA VIDEO Prva veleslalomska vožnja... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po prvi vožnji vodi Brignonejeva, Ana Drev tik za najboljšimi

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

24. januar 2017 ob 09:28,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 10:37

Kronplatz - MMC RTV SLO

Alpske smučarke se merijo na sedmem veleslalomu letošnje sezone. Trenutno je v prvi vožni v najboljšem položaju Federica Brignone, Ana drev pa je peta.

Kronplatz prvič gosti tekmo svetovnega pokala. Ana Drev je dobro opravila s prvo progo. V zgornjem delu je sicer potrebovala nekaj časa, da je ujela pravi ritem, v srednjem delu pa ji je smučka stekla. Zavoji so bili tekoči in v drugem ter tretjem odseku je bila celo do tedaj najhitrejša. V spodnjem delu je proti Tessi Worley nekaj izgubila in v cilju zaostala 41 stotink. Francozinjo, ki vodi v veleslalomski razvrstitvi, je s številko 14 na veselje domačih navijačev prehitela Federica Brignone. Pred Drevovo sta se prebili še Italijanka Marta Bassino in Švicarka Lara Gut.

Tina Robnik je v cilj prišla z zaostankom 2,50 na 21. mesto in je na dobri poti v finale. Katarini Lavtar pa se znova nastop ni posrečil. Na Kronplatzu je smučala zaradi odpovedi nastopa Ilke Štuhec, ki ima nekaj težav z gležnjem in se pripravlja na konec tedna hitrih disciplin v Cortini d'Ampezzo. Na progi je imela Lavtarjeva precej težav in je nato tudi odstopila. Na štartu sta še Meta Hrovat (47) in Ana Bucik (52).

Najbolj konstantna v tej sezoni je 31-letna Drevova, ki je na petih veleslalomih v tej zimi vpisala uvrstitev v prvo deseterico, najslabša, 24., je bila na drugem od dveh veleslalomov na Semmeringu. Na prve stopničke v tej sezoni še čaka. Priložnosti sicer ne bo še prav veliko. Naslednji specialni veleslalom bo februarja na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu, nato pa bosta v svetovnem pokalu marca sledila le še dva, oba v ZDA.

Trenutni vrstni red (po številki 38): 1. F. BRIGNONE ITA 1:02,17 2. T. WORLEY FRA +0,15 3. M. BASSINO ITA 0,26 4. L. GUT ŠVI 0,46 5. A. DREV SLO 0,56 6. V. REBENSBURG NEM 0,90 7. S. GOGGIA ITA 0,91 8. F. HANSDOTTER ŠVE 1,33 9. M. SHIFFRIN ZDA 1,43 10. S. WILD ŠVI 1,52 ... 21. T. ROBNIK SLO 2,50 Štartna lista: 47 M. HROVAT SLO 52 A. BUCIK SLO Odstp: Lavtar, Brunner ...





T. J.