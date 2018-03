Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 21 glasov Ocenite to novico! Mihael Žgank bo od zdaj naprej lahko tekmoval za Turčijo. Foto: EPA Dodaj v

Žgank dobil zeleno luč za nastop za turško reprezentanco

Velja za močnega olimpijskega aduta za Tokio

1. marec 2018 ob 16:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svetovni podprvak Mihael Žgank je dobil zeleno luč matičnega kluba in Judo zveze Slovenije, da lahko zapusti slovensko reprezentanco in se pridruži turški.

"Dolgotrajna pogajanja so bila končana, ko je turška judo zveza izpolnila vse pogoje do Judo zveze Slovenije. Še prej pa mu je izpisnico izdal tudi njegov matični klub Z'Dežele Sankaku iz Celja, kjer je pod trenerskim vodstvom Marjana Fabjana dosegel vse svoje uspehe. Mihael Žgank je že odpotoval v Carigrad v svoj novi klub BBSK Istanbul, kjer mu želimo na njegovi novi športni poti veliko osebne in športne sreče," so zapisali pri Judo zvezi Slovenije.

24-letni Žgank se je začel o prestopu v Turčijo dogovarjati že jeseni, potem ko je 1. septembra lani na svetovnem prvenstvu v sloviti dvorani Laszlo Papp v Budimpešti osvojil srebrno kolajno v kategoriji do 90 kilogramov. V Judo zvezi Slovenije so prestopu tekmovalca, ki velja tudi za enega močnih adutov za olimpijske igre v Tokiu 2020, sprva močno nasprotovali.

