Zgodovinska medalja judoista Mihaela Žganka

Finale odločila kazen v podaljšku

1. september 2017 ob 15:46,

zadnji poseg: 1. september 2017 ob 18:09

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Slovenski judoist Mihael Žgank je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti v kategoriji do 90 kilogramov osvojil srebrno medaljo, zgodovinsko prvo za slovenski moški judo.

23-letni Žgank je v finalu izgubil proti 21-letnemu Srbu Nemanji Majdovu. Izenačen dvoboj je šel v podaljšek, kjer se je veselil Majdov, potem ko je bil Žgank zaradi borbe izven "ringa" kaznovan s šidom. Kazen bi lahko dobil tudi Srb, ki se je izogibal "gardu", a so sodniki odločili drugače.

"Nekateri pravijo, da moraš rezultat prespati, a jaz že zdaj čutim, da sem medaljist in občutek je fenomenalen. Res je, da sem se na to tekmo res pripravil. Pričakoval sem težak dan, saj sem bil po evropskem prvenstvu v Varšavi zelo razočaran. Rekel sem si, da bom vse vložil v to SP in na koncu se je izplačalo," je takoj po dvoboju povedal novi slovenski športni junak.

V polfinalu padel evropski prvak Kukolj

Žgank, borec, ki prihaja iz Migojnic v občini Žalec, je pred tem v polfinalu po pravem "maratonu" opravil s prvim favoritom, evropskim prvakom Srbom Aleksandrom Kukoljem. Borca sta se borila skoraj sedem minut, na koncu pa je Žgank slavil z vazarijem, potem ko je Kukolja, prvega z jakostne lestvice, spravil na bok.

Žgank je na poti k medalji najprej premagal Estonca Kena Kristofferja Kaljulaida, nato pa so "padli" še Gruzijec Beka Gviniašvili, Rus Husen Halmurzajev, v četrtfinalu pa še branilec naslova in bronasti z zadnjih olimpijskih iger Korejec Donghan Gwak. Tudi ta je bil v borbi z Žgankom v podrejenem položaju in v zadnji minuti je Žgank dosegel še en vazari za polfinale.

Hiter izpad Pogačnikove in Apotekarjeve

V ženski konkurenci je Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kg izpadla po drugem nastopu, Klara Apotekar v kategoriji do 78 kg pa po prvem.

V četrtek je Tina Trstenjak osvojila srebrno medaljo v kategoriji do 63 kilogramov.

A. V.