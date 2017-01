Zgodovinska tekma Columbusu

Kopitar brez točke

1. januar 2017 ob 08:19

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Columbusa so v zgodovinski tekmi premagali Minnesoto s 4:2 in svoj rekordni niz zmag podaljšali na 15.

To je bil sploh prvi primer v zgodovini vseh večjih ameriških lig (NFL, NBA, MLB, MLS in WNBA), ko sta se pomerili ekipi, ki sta pred tem dobili po vsaj 12 tekem. Niz so podaljšali Modri suknjiči, ki so si odločilno prednost nabrali v drugi tretjini (3:1), po kateri so vodili s 4:1. Dva gola je dosegel Cam Atkinson.

Los Angeles je premagal divizijskega rivala San Jose s 3:2. Anže Kopitar je v 20 minutah sprožil tri strele, a je ostal brez ene točke.

Liga NHL, tekme 31. decembra:

LOS ANGELES - SAN JOSE 3:2

Pearson 5., Doughty 22., Carter 44.; Burns 41., Labanc 54.



BOSTON - BUFFALO 3:1

NEW JERSEY - WASHINGTON 2:6

MINNESOTA - COLUMBUS 2:4

TAMPA BAY - CAROLINA 3:1

PITTSBURGH - MONTREAL * 4:3

WINNIPEG - NY ISLANDERS 2:6

DALLAS - FLORIDA 1:3

COLORADO - NY RANGERS 2:6

CALGARY - ARIZONA 4:2

EDMONTON - VANCOUVER 2:3

* - v podaljšku

Tekme 1. januarja:

TORONTO - DETROIT

WASHINGTON - OTTAWA

ANAHEIM - PHILADELPHIA

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 37 22 9 6 50 OTTAWA SENATORS 36 20 12 4 44 BOSTON BRUINS 39 20 15 4 44 TAMPA BAY LIGHTNING 38 19 15 4 42 FLORIDA PANTHERS 38 16 14 8 40 TORONTO MAPLE LEAFS 35 16 12 7 39 DETROIT RED WINGS 36 16 16 4 36 BUFFALO SABRES 36 13 15 8 34 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACKETS 35 26 5 4 56 PITTSBURGH PENGUINS 38 25 8 5 55 NEW YORK RANGERS 39 26 12 1 53 WASHINGTON CAPITALS 35 21 9 5 47 PHILADELPHIA FLYERS 38 20 14 4 44 CAROLINA HURICANES 36 16 13 7 39 NEW YORK ISLANDERS 36 15 15 6 36 NEW JERSEY DEVILS 37 14 16 7 35 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 39 23 11 5 51 MINNESOTA WILD 36 23 9 4 50 ST. LOUIS BLUES 37 19 13 5 43 DALLAS STARS 38 16 15 7 39 NASHVILLE PREDATORS 36 16 14 6 38 WINNIPEG JETS 39 17 19 3 37 COLORADO AVALANCHE 36 12 23 1 25 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 37 23 13 1 47 EDMONTON OILERS 38 19 12 7 45 ANAHEIM DUCKS 38 18 12 8 44 CALGARY FLAMES 39 20 17 2 42 LOS ANGELES KINGS 37 18 15 4 40 VANCOUVER CANUCKS 38 17 18 3 37 ARIZONA COYOTES 37 11 21 5 27

S. J.