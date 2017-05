Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Radomljani bodo prvič igrali tekmo prve lige v Radomljah. Foto: Tomo Marinšek Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zgodovinska tekma za Radomlje s humanitarno noto

Dobrodelna akcija za Matica Keržana

5. maj 2017 ob 12:52

Radomlje - MMC RTV SLO

Ta konec tedna bo v Prvi ligi Slovenija v marsičem zgodovinski. Nogometaši Maribora lahko osvojijo že 14. naslov državnega prvaka.

Serijski slovenski prvaki bodo v soboto ob 20.15 gostili Gorico, z zmago bi razrešili tudi vse teoretične dvome o najboljši ekipi v državi.

Prvič v prvi ligi v Radomljah

Precej pozornosti bo uprtih tudi v Radomlje, kjer bodo zadnji Kalcer gostil Celje. Radomljani bodo sploh prvič v zgodovini kluba prvoligaško tekmo odigrali v Radomljah (prej so vse tekme gostili v bližnjih Domžalah).

Tekma bo imela tudi humanitarno noto. Predstavniki kluba bodo tako na tekmi zbirali prispevke za 21-letnega navijača Matica Keržana, ki je na začetku leta v prometni nesreči izgubil nogo.

V klubu so za Matica odprli TRR-račun. Sredstva lahko prispevate na:

Karitas Homec

Gostičeva 2

1235 Radomlje

TRR SI56 0230-1026-0113-905

s pripisom "Za Matica"



Matic se je s prijatelji odpravil v Ljubljano, ko so v bližini krožišča Tomačevo naleteli na vozilo, ki je bilo udeleženo v prometni nesreči. Želeli so pomagati udeležencem in odstraniti karambolirano vozilo s cestišča. Matic je skupaj s prijateljem želel zavarovati ustavljeni avtomobil s trikotnikom, ravno takrat pa je v njiju z veliko hitrostjo trčilo drugo vozilo in Matičevo nogo poškodovalo do te mere, da se je ni dalo več rešiti.

S. J., foto: Tomo Marinšek