Zgodovinski dan: Še 4 ure - Slovenija že presegla četrto mesto

Vrhunec ob 20.30, ko se začne finale

17. september 2017 ob 06:32,

zadnji poseg: 17. september 2017 ob 16:30

Carigrad - MMC RTV SLO

Konec je dolgih let frustracij in spraševanj, kako so lahko slovenski košarkarji zapravili medaljo. Zdaj jo imajo, drevi ob 20.30 morajo določiti le njej lesk.

Slovenska košarkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu še edina neporažena, in ta status bi rada obdržala tudi po finalni tekmi, ki bo danes ob 20.30 v Carigradu. Njena tekmica bo Srbija. Že ob 16.00 bosta v obračunu za bronasto medaljo igrali Španija in Rusija.

Bogat dan vam pripravljamo tudi na RTV Slovenija. Na naših spletnih straneh boste lahko celotni dan spremljali različne napovedi, analize, statistike, vzdušje navijačev ter seveda spremljanje same tekme - tokrat v posebni aplikaciji MMCživo. Bogat spored lahko ujamete tudi na frekvencah Vala 202 in poročilih na TV Slovenija.

S. J.