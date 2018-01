Zgodovinski trojni dvojček Hardna

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 29 glasov Ocenite to novico! James Harden je na poti do zgodovinskgega dosežka postavil tudi klubski rekord. Foto: Reuters Goran Dragić si je verjetno že rezerviral dopust, toda za nastop na tekmi zvezd se mu odpira še ena možnost. Vikend zvezd bo od 16. do 18. februarja v Los Angelesu. Foto: Reuters Sorodne novice Goran Dragić (spet) ostal brez tekme vseh zvezd Dodaj v

31. januar 2018 ob 07:56

V noči, ko je James Harden dosegel prvi trojni dvojček v zgodovini Lige NBA s 60 točkami, je znova zatlelo upanje, da bo Goran Dragić le zaigral na tekmi vseh zvezd.

V izboru v Vzhodni konferenci sta se zaradi poškodb odprli dve mesti. Najprej je udeležbo na tekmi vseh zvezd odpovedal branilec Washingtona John Wall, ki bo moral po operaciji kolena počivati vsaj dva meseca. V takih primerih nadomestnega igralca izbere komisar lige Adam Silver, ki se je odločil za centra Detroita Andrea Drummonda.

Ponoči si je v porazu Clevelanda v Detroitu (125:114) kost na levi roki zlomil krilni center Kevin Love, ki bo moral po prvih ocenah prav tako počivati dva meseca. Koga bo tokrat izbral Silver? V igri naj bi bila tri branilska imena - Goran Dragić, Kemba Walker (Charlotte) in novinec Ben Simmons (Philadelphia). Odločitev bo padla še danes. Miami, četrti na lestvici Vzhodne konference, na tekmi zvezd nima predstavnika.

James Harden pisal zgodovino

Harden je v zmagi nad Orlandom s 114:107 s 60 točkami podrl rekord Houstona, ki ga je od leta 1978 imel Calvin Murphy (57 točk). Svojemu izkupičku je dodal še 11 podaj in 10 skokov. V zadnji četrtini je dosegel 18 točk, vključno z odločilnimi v zadnji minuti. Branilec Raket je zadel trojko prek Maria Hezonje, ki je ob tem storil prekršek. 60. točko je Harden zadel s črte prostih metov. Iz igre je metal 19/30, od tega 5/14 za tri točke. Zgrešil je en prosti met od 18.

Utah nadigral Golden State za 30 točk

Golden State je doživel najvišji poraz v sezoni. Utah jih je premagal kar s 129:99. "To je bilo patetično. Naj vam povejo moji igralci. Ogabna košarka," je bil jezen trener Bojevnikov Steve Kerr. Igralec tekme je bil Ricky Rubio s 23 točkami in 11 podajami. Utah je iz igre metal 58.2-odstotno, najboljši odstotek meta proti Golden Statu, odkar je Kerr trener. Kevin Durant (17 točk) in Steph Curry (14) sta za tri skupno metala 1/12. Na nivoju je bil le Klay Thompson, ki je vknjižil 27 točk.

Nikola Mirotić ostaja v Chicagu

V zadnjem trenutku je padla že sklenjena zamenjava med New Orleansom in Chicagom. Pelikane bi moral okrepiti Nikola Mirotić v zameno za Omerja Asika in prvi izbor nabora. Posel med obema kluboma je preprečil Mirotić, ki ima v svoji pogodbi klavzulo, da lahko ostane v Chicagu. Črnogorec s španskim potnim listom ni privolil v odhod v New Orleans, ker ne bi imel zagotovljenega zadnjega leta pogodbe, ki jo ima zdaj v Chicagu. Po njej bi v sezoni 2018/19 zaslužil 12,5 milijona dolarjev.

HOUSTON - ORLANDO 114:107

Harden 60 (met 2: 14/16, met za 3: 5/14), 10 skokov in 11 podaj; Hezonja in Speights po 17.

WASHINGTON - OKLAHOMA CITY 102:96

Porter 25, Beal 21, Morris 18; George 28, Anthony 19, Adams 16, 12 skokov.

NEW YORK - BROOKLYN 111:95

Porzingis 28, Kanter 20 in 20 skokov; Carroll 13, Allen, Crabbe po 12.

TORONTO - MINNESOTA 109:104

DeRozan 23, Valančiunas 18, 11 skokov; Butler 25, Wiggins 15.

DETROIT - CLEVELAND 125:114

Johnson 26, 10 skokov, Bullock 22, Drummond 21, 22 skokov; James 21.

NEW ORLEANS - SACRAMENTO 103:114

Davis 23, 13 skokov, Holiday 21; Randolph 26, 12 skokov, Koufos 17 + 17.

SAN ANTONIO - DENVER 106:104

Aldridge 20, Anderson, Gasol po 18; Murray 18, Harris 17.

UTAH - GOLDEN STATE 129:99

Rubio 23, 11 podaj, Ingles, Mitchell po 20; Thompson 27, Durant 17, Curry 14.

LA CLIPPERS - PORTLAND 96:104

Williams 20, Gallinari, Wallace po 15; Lillard 28, Nurkić 14, 20 skokov.

Tekme 31. januarja:

INDIANA - MEMPHIS

ORLANDO - LA LAKERS

ATLANTA - CHARLOTTE

BROOKLYN - PHILADELPHIA

CLEVELAND - MIAMI

BOSTON - NEW YORK

PORTLAND - CHICAGO

PHOENIX - DALLAS

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 51 36 15 70,6 TORONTO RAPTORS 49 34 15 69,4 CLEVELAND CAVALIERS 49 29 20 59,2 MIAMI HEAT 50 29 21 58,0 WASHINGTON WIZARDS 50 28 22 56,0 MILWAUKEE BUCKS 49 27 22 55,1 INDIANA PACERS 51 28 23 54,9 PHILADELPHIA 76ERS 47 24 23 51,1 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 49 23 26 46,9 NEW YORK KNICKS 51 23 28 45,1 CHARLOTTE HORNETS 49 20 29 40,8 CHICAGO BULLS 50 18 32 36,0 BROOKLYN NETS 51 18 33 35,3 ATLANTA HAWKS 50 15 35 30,0 ORLANDO MAGIC 49 14 35 28,6 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 51 40 11 78,4 HOUSTON ROCKETS 49 36 13 73,5 SAN ANTONIO SPURS 53 34 19 64,2 MINNESOTA TIMBERWOLVES 54 32 22 59,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 51 30 21 58,8 PORTLAND TRAIL BLAZERS 50 28 22 56,0 NEW ORLEANS PELICANS 50 27 23 54,0 DENVER NUGGETS 51 26 25 51,0 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 50 25 25 50,0 UTAH JAZZ 50 22 28 44,0 LOS ANGELES LAKERS 49 19 30 38,8 MEMPHIS GRIZZLIES 49 18 31 36,7 PHOENIX SUNS 51 17 34 33,3 SACRAMENTO KINGS 50 16 34 32,0 DALLAS MAVERICKS 51 16 35 31,4

