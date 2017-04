Zidane: Ronaldo ni najbolj zadovoljen, saj bi lahko zadel še tretjič

13. april 2017 ob 09:39

München - MMC RTV SLO

Cristiano Ronaldo je imel nov magičen večer v Münchnu. Na Allianz Areni je zadel že leta 2012, nato pa pred tremi leti še dvakrat, kar mu je uspelo tudi v sredo. Postal je prvi igralec s stotimi goli v evropskih tekmovanjih.

V zadnje pol ure je imel kraljevi klub ogromno premoč (streli v drugem polčasu 2:16) in le Manuelu Neuerju se lahko soigralci zahvalijo, da imajo še nekaj možnosti za preobrat v torek na stadionu Santiago Bernabeu. Bayern je v Ligi prvakov zadnjič izgubil na domači zelenici 29. aprila 2014 prav proti Realu (0:4), ko sta po dvakrat zadela Ronaldo in Sergio Ramos.

Ronaldo: Imamo prednost, a še nismo v polfinalu

"To je bila zelo težka tekma. Vsi smo se zavedali, da ima Bayern odlično moštvo. Povedli so in imeli priložnosti. V prvem polčasu se nismo znašli. Zelo pomembno je bilo, da smo izenačili na začetku drugega dela. Z igralcem več je bilo seveda precej lažje igrati, dosegli smo drugi gol, ki nam daje prednost pred povratno tekmo. Potnik v polfinale še ni določen," je pojasnil Ronaldo, ki je 97 zadetkov dosegel v Ligi prvakov, enega v kvalifikacijah za najelitnejše klubsko tekmovanje na svetu, dva pa še v evropskem superpokalu.

Hummels in Lewandowski naj bi igrala v Madridu

Zelo se je poznala odsotnost šefa obrambe Matsa Hummelsa, saj Jerome Boateng po daljši odsotnosti zaradi poškodbe še ni pripravljen za tako zahtevne tekme. Zelo verjetno bo igral tudi v Madridu, saj bo manjkal kaznovani Javi Martinez. Hummels bo verjetno pripravljen po poškodbi gležnja. Najbolj je tokrat manjkal Robert Lewandowski. Poškodba desnega ramena je bolj resna od prvih napovedi, vendar naj bi zaigral na povratni tekmi. Z najboljšim strelcem Bundeslige je Bayern popolnoma druga ekipa.

Vidal od junaka do bedaka

Bavarci so imeli v prvem polčasu pobudo, ključna pa je bila zapravljena enajstmetrovka Artura Vidala. Čilenec, ki je v 25. minuti zadel z glavo, je imel izjemno priložnost, da tik pred odmorom poviša na 2:0 in Madridčani bi se znašli v težavah. Njegov strel prek vrat z bele točke je pomenil začetek težav za Bayern.

Po izključitvi Martineza Bavarci nemočni

Zinedine Zidane je našel prave besede ob odmoru. Ronaldo je zadel že v prvi akciji drugega polčasa. S tem je končal 659 minut dolgo strelsko sušo v Ligi prvakov. Gostitelji so popolnoma popustili, stali so stran od zvezdnikov Reala in Neuer je imel ogromno dela. Javi Martinez je v razmaku 173 sekund naredil dva prekrška nad Ronaldom na sredini igrišča. Velika neumnost španskega branilca, ki je Bavarce drago stala. V zadnje pol ure je Neuer z izjemnimi obrambami preprečil visoko zmago kraljevega kluba, le zmagovitega gola Ronalda ni uspel obraniti. V drugem polčasu je imel Bayern le 42-odstotno posest žoge, kar se na Allainz Areni ni zgodilo že zelo dolgo časa.

Ancelotti: Nismo še mrtvi

Carlo Ancelotti je izgubil prvi obračun proti svojemu učencu Zidanu. Skupaj sta popeljala Real do desetega naslova evropskehga prvaka, Francoz pa se je ogromno naučil od Italijana in vse te izkušnje pridno uporablja na ključnih tekmah v španskem prvenstvu in tudi v izločilnih bojih Lige prvakov.

"Veliko stvari se je zgodilo, ki nam niso šle v prid. Na srečo je na voljo še 90 minut. Če bi povedli z 2:0 ob koncu prvega polčasa, bi šla tekma v drugačno smer. Treba bo nadgraditi igro iz prvega polčasa, imamo tudi možnosti v Madridu, čeprav seveda ne bo lahko. Zdaj je Real v prednosti, mi pa še nismo mrtvi. Real je bil blizu tretjega gola, ki bi že odločil ta četrtfinale. Računam, da bosta Hummels in Lewandowski lahko igrala na povratni tekmi," je razlagal Ancelotti, ki je bil vidno razočaran na novinarski konferenci.

"V ključnih trenutkih se ni izšlo po naših željah. Pred odmorom smo zapravili enajstmetrovko, Vidal je bil že velikokrat zanesljiv izvajalec. Takoj na začetku drugega dela je Real izenačil, nato pa še rdeči karton. Vse do izključitve smo nadzorovali tekmo. Z deseterico je Real unovčil prednost. Ronaldo je odločil, vedno je bil igralec za take tekme," je še dodal trener Bayerna, ki je že trikrat osvojil najprestižnejši pokal v klubskem nogometu.

Zidane pričakuje težke trenutke tudi v Madridu

Precej boljše volje je bil Zidane: "Zelo sem zadoovljen, saj ni lahko zmagati v Münchnu. V prvem polčasu je bil Bayern boljši. V določenih trenutkih smo trpeli, a zdržali smo in ohranili hladno glavo, ko nam ni kazalo dobro. V drugem polčasu smo se precej izboljšali. Na takih srečanjih odločajo malenkosti. Ko smo imeli igralca več, smo si priigrali veliko priložnosti. Res škoda, da nismo zadeli večkrat. Ronaldo ni najbolj zadovoljen, saj bi lahko zadel še tretjič. Neuer je bil v sijajni formi. Pričakujem težke trenutke tudi v Madridu, saj niti slučajno še ni konec tega četrtfinala."

Neuer: Take tekme moramo končati z enajsterico

Neuer, ki po manjšem oprativnem posegu na stopalu ni igral na zadnjih treh tekmah v Bundesligi, je bil daleč najboljši posameznik pri Bayernu. "Na tako pomembnih tekmah moraš 90 minut igrati z enajstimi igralci. Z deseterico nismo imeli več posesti žoge, delali smo številne napake. Real je prevladoval in bi lahko dosegel tudi višjo zmago. Ne smemo pozabiti prvega polčasa, ko bi lahko vodili z 2:0 ali celo s 3:0," je poudaril nemški reprezentančni vratar.

Müller zadiovoljen, da je ostalo pri 1:2

Thomas Müller v letošnji sezoni ni v pravi formi: "Dva popolnoma različna polčasa. V prvem delu smo imeli vse pod nadzorom in lahko bi odšli na odmor z 2:0. Majhna nepazljivost na začetku nadaljevanja in takoj smo prejeli gol, nato je sledil rdeči karton. Vse se je obrnilo. Na koncu smo lahko celo zadovoljni, da je ostalo pri 1:2. Naša ekipa ima dovolj samozavesti in kakovosti, da zmagamo v Madridu."

V Madridu bodo morali Bavarci v napad od prve minute, saj morajo zadeti najmanj dvakrat. Real je zelo nevaren v protinapadih in ima zdaj zares veliko prednost.

Tuchel: Vsi smo si želeli, da bi tekmo preložili za nekaj dni

V Dortmundu je bil prav poseben dan. Navijači Borussie in Monaca so skupaj zapeli "You'll Never Walk Alone". V prvem polčasu se je poznalo, da so črno-rumeni doživeli napad na moštveni avtobus v torek. Tri močne eksplozije so pustile posledice pri nogometaših, ki so bili slabi v reakcijah, naredili so številne napake.

"Zelo veliko poguma je bilo potrebno, da smo odigrali to tekmo. Zelo radi bi prikazali boljšo igro, saj je Liga prvakov eden izmed velikih ciljev naše ekipe. Vsi smo si želeli, da bi tekmo preložili za nekaj dni. Pred tekmo smo imeli vsi zelo nenavaden občutek. Vsem fantom sem dejal, da se naj sam odločijo, če bodo igrali. Nihče ni zavrnil nastopa, pa čeprav bi ga lahko in vsi bi ga razumeli. Profesionalci morajo vedno najti rešitev, a torkov dogdek je pustil posldeice, saj mu tudi mi le ljudje," je pojasnil trener Thomas Tuchel.

Številni nemški novinarji in nogometni strokovnjaki so bili ogorčeni, ker Uefa ni preložila tekme vsaj za nekaj dni, a v naslednjih tednih so vsi termini zasedeni. Že naslednji teden so na sporedu povratne tekme, nato pa sledi derbi v nemškem pokalu med Bayernom in Borussio.

V drugem polčasu je Borussia prikazala precej boljšo igro. Imela je veliko premoč (streli 11:2), uspela je znižati na 2:3 in bila blizu izenačenja. Vsekakor bo tudi v kneževini še zelo napeto.

A. G.