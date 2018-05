Zidane: Vedno pravim, da je teže osvojiti La ligo kot Ligo prvakov

Zadnji el clasico Andresa Iniesta

5. maj 2018 ob 14:39

Barcelona,Madrid - MMC RTV SLO

V nedeljo se bosta na Camp Nouu v velikem obračunu pomerila Barcelona in Real Madrid. Po desetih letih bo ena ekipa na el clasicu že zaigrala kot španski prvak.

V nedeljo ob 20.45 se bosta na največjem evropskem stadionu srečala velika tekmeca, kar bo že njun 238. medsebojni obračun v vseh tekmovanjih. Real je zmagal 95-krat, Barcelona pa 93. Dvoboj 36. kroga La lige položaja na lestvici ne bo spremenil, saj je Barca že prejšnji teden osvojil državni naslov. Medtem je Real, ki pa se je v torek uvrstil v tretji zaporedni finale Lige prvakov, tretji, za Atleticom pa s tekmo manj zaostaja štiri točke. Katalonci torej obračun z Madridčani pričakujejo že okronani z naslovom, kar je dvignilo precej prahu.

Natančneje izjave trenerja kraljevega kluba Zinedina Zidana, ki je dejal, da gostje ne bodo prvakom postavili špalirja. Odločitev je francoski strokovnjak podkrepil z besedami, da tudi Barca t. i. el pasille ni postavila na decembrskem el clasicu, ko je Real pred tem postal svetovni prvak. Sicer je v Španiji v navadi, da ko en klub postane državni prvak, mu do konca sezone pred tekmo postavijo nasprotniki špalir.

Pred desetimi leti Barca postavila špalir

Tako je naredila Barcelona 7. maja 2008, ko je gostovala na Santiago Bernabeuu, ko je Real že postal državni prvak. "Kot navijaču Barce, mi je težko in boli, da bomo naredili pasillo, a kot športnik moraš ceniti in spoštovati prvake in njihov dosežek. Zato bomo to naredili," je takrat dejal tedanji kapetan Carles Puyol. Sergio Ramos, ki nosi kapetanski trak pri Realu, je zdaj le povedal, da špalirja ne bo. In pika, je še pristavil.

"Tekma ne bo spremenila razpleta v prvenstvu, ampak vseeno bomo naredili vse za zmago. To je samo še ena tekma, a proti Barceloni so igralci vedno dodatno motivirani. Prihajamo v dobri formi. Moramo biti osredotočeni na svojo igro in igrati v visokem ritmu. Res je, da je že vse odločeno in se ta tekma ne pričakuje, kot se sicer, ampak ko se bo začelo, bo vse pozabljeno," je na novinarski konferenci dejal Zidane. Znova je moral odgovarjati na vprašanja o špalirju in ob tem je povedal, da spoštujejo Barcine dosežke in osvojen dvojček, ampak ne bodo postavili, česar oni niso njim. Na vprašanje, kaj je zanj pomembnejše, La liga ali Liga prvakov, pa je odgovoril: "Vedno pravim, da je teže osvojiti La ligo kot Ligo prvakov." Za konec je še pristavil, da kljub Barcinemu slavju sezona Reala ni razočaranje. Res je, da ni bila zelo dobra v prvenstvu, še posebej ne začetek, a vseeno ne povsem neuspešna.

Barcelona je decembrski ligaški el clasico - v superpokalu pred sezono je bil Real dvakrat prepričljivo boljši - na Santiago Bernabeuu zanesljivo dobila s 3:0. Zadeli so Luis Suarez, Lionel Messi in Aleix Vidal. "Vsak el clasico je seveda posebna tekma. Veliko sem si jih ogledal, na srečo pa imam priložnost, da jih zdaj tudi igram. Te tekme so neverjetne, spektakel za vse, čeprav si kot nogometaš zelo nervozen in nestrpen pred njimi. To je najbolj gledana tekma na svetu. Vedno je nekaj, kar naredi tekmo posebno," je dejal Suarez, ki bo z Messijem, prvim strelcem La lige, predstavljal glavno nevarnost za madridska vrata.

Zadnji el clasico Andresa Iniesta

Medtem ko bo Real v Kijevu lovil 13. evropski naslov, pa je Barca po četrtfinalnem debaklu proti Romi izpadla iz Lige prvakov. Obliž na rano po velikem razočaranju je dvojna domača krona. Kraljevi pokal so Katalonci osvojil v Madridu pred dvema tednoma, zdaj pa jih čaka prva domača tekma, potem ko so temu dodali še 25. zvezdico v državnem prvenstvu. Štiri tekme pred koncem so si zadali še en velik cilj - ostati v prvenstvu neporaženi, kar v moderni zgodovini (zadnjih 80 let) ni uspelo še nobeni španski ekipi.

38. in zadnjič bo na el clasicu zaigral Andres Iniesta. "Je igralec, ki ga vsi občudujemo. Ni navaden nogometaš. Vsi vemo, kaj je dosegel v karieri in kakšna oseba je. Lahko mu le čestitamo in želimo vso srečo v prihodnosti," je o velikem Iniesti spregovoril še en nogometni velikan, Zidane, Messi pa je o soigralcu in prijatelju, s katerim sta skupaj osvojila več kot 30 lovorik, dodal: "Iniesta si zasluži takšno slovo. Zasluži si, da se poslovi z dvojno krono, čeprav bi radi, da bi se s trojčkom. Želim mu vse najboljše. Škoda, da odhaja. Že prej so odhajali izvrstni igralci, zdaj je - na našo žalost - na vrsti on.“

36. krog, nedelja 20.45:

BARCELONA - REAL MADRID

Sobota ob 13.00:

GIRONA - EIBAR



Ob 16.15:

ATHLETIC BILBAO - BETIS



Ob 18.30:

CELTA VIGO - DEPORTIVO



Ob 20.45:

VILLARREAL - VALENCIA

Nedelja ob 12.00:

MALAGA - ALAVES



Ob 16.15:

ATLETICO MADRID - ESPANYOL (Oblak)



Ob 18.30:

LAS PALMAS - GETAFE



Ponedeljek ob 21.00:

LEGANES - LEVANTE

SEVILLA - REAL SOCIEDAD 1:0 (0:0)

Banega 47.

Lestvica BARCELONA 34 26 8 0 87:21 86 ATLETICO MADRID 35 22 9 4 55:18 75 REAL MADRID 34 21 8 5 82:37 71 VALENCIA 35 20 7 8 62:36 67 REAL BETIS 35 18 5 12 56:54 59 VILLARREAL 34 16 6 12 49:41 54 SEVILLA 35 15 6 14 43:54 51 GETAFE 35 13 10 12 40:32 49 GIRONA 35 13 9 13 47:53 48 REAL SOCIEDAD 36 13 7 16 63:56 46 CELTA VIGO 35 12 9 14 54:51 45 EIBAR 35 12 8 15 37:47 44 ALAVES 35 13 2 20 34:48 41 ATHLETIC BILBAO 35 9 13 13 38:45 40 ESPANYOL 35 9 13 13 29:41 40 LEGANES 35 11 7 17 29:43 40 LEVANTE 35 9 13 13 34:50 40 DEPORTIVO 35 6 10 19 34:69 28 LAS PALMAS 35 5 7 23 23:70 22 MALAGA 35 5 5 25 23:53 20

Tilen Jamnik